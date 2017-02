Fico: Trump megválasztása esélyt jelent

"Nagy hibát követőnk el, hogy az új amerikai elnök megválasztásában nem látjuk az esélyt" - jegyezte meg.

Úgy gondolja, hogy most jöhet el igazán a nézetek szuverenitása, vita indulhat arról, hogyan erősítsék meg Európát, és bátrabb nézeteket is ki lehet nyilvánítani bizonyos problémákkal kapcsolatban, mint amilyen Szíria, az oroszok elleni szankciók és hasonlók. "Remélem, hogy erről is szó lesz a csúcstalálkozón" - fogalmazott.

A kormányfőt nem igazán foglalkoztatja, hogy Trump euroszkeptikusokkal van körülvéve. "Ha így van, akkor Európának bátrabban kell lennie, és magunknak kell megmondanunk, hogy mit akarunk és mit nem. Ne azt várjuk, hogy mit mond az amerikai nagy testvér, mint ahogyan az történt az orosz szankciók kapcsán" - húzta alá.

Trump megválasztásával Fico szerint az EU-nak esélye nyílik megmutatni, hogy egy erős szövetség.

"Menjünk, és változtassuk meg egy kicsit a világot mi magunk is, ne mindig csak nyugatra vagy keletre tekintgessünk" - mondta.

Fico abban is reménykedik, hogy Máltán szóba kerül a líbiai helyzet. Az országon keresztül tavaly 181 ezer menekült érkezett Európába. "El kellene gondolkodniuk némely uraknak Nyugat-Európában, hogy amikor elkezdték bombázni Líbiát, volt-e B tervük, de nyilván nem volt... A 181 ezer menekült nem az én felelősségem, hanem azoké, akik lebombázták a líbiai rezsimet" - hangsúlyozta.

Azt is kiemelte, hogy annak idején a líbiai diktátor, Moammer Kadhafi azt mondta, "együttműködés nélkül Európa befeketedik".

"Ahelyett, hogy Kadhafival együttműködnénk, meggyilkolták őt."

Üdvözli Trump stratégiáját azzal kapcsolatban, hogy nem avatkoznak be más országok rendszerei ellen, amennyiben nincs további tervük.

"Teljesen nevetséges a kiömlött líbiai tejen sírni. Ha azok az országok, akik felelősek a líbiai helyzetért, holnap bármit is mondanak a migrációról, akkor minimálisan a V4-es országoktól biztosan kapnak" - szögezte le Fico.

(TASR/para)