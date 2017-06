A finom eperlekvár titka a finom eper

Ahogy a község vezetése látta az elmúlt években, hogy számos településen jönnek létre fesztiválok, úgy határoztak, ők is lépnek egy nagyot. „Úgy gondoltuk, nálunk is lehetne valami, ami csak erre a falura jellemző. Mivel Pozsonyeperjes vagyunk, így az eperre esett a választás, így jött létre a fesztivál” — magyarázza Csiba Jarmila polgármester asszony.

Minden évben próbálnak úgy változtatni a fesztivál programján, hogy kicsinek és nagynak egyaránt megfelelő és hívogató legyen. A helyi sportpálya környékén pedig kizárólag természetes anyagokból készült portékát árusítanak, tejesen „kitiltották” a műanyag játékokat. A kézműves sátorban is csak természetes anyagokkal dolgoztak a gyerekek. „Vannak visszatérő vendégeink, mint például a veterán autósok, akik évről évre egyre nagyobb számban érkeznek. Idén a Vermes-törzs tart lovasbemutatót, de zajlik a kézműveskedés a jurtában is, ahol ráadásul a rovásírással is ismerkedhetnek az érdeklődők” — sorolja az érdekességeket Csiba Jarmila. A különböző sztárvendégeken kívül természetesen a program legnagyobb szereplői a pozsonyeperjesi gyerekek, akik néptáncokkal mutatják be a község történetét.

Értelemszerűen a fesztivál a különböző kultúrprogramok mellett leginkább az ínyencségekről szólt, hiszen az epres palacsintán, az epres gofrin és a szintén epres túrógombócon kívül különféle sülteket is kóstolhattak a vendégek. A lekvárt pedig a helyi asszonyok csikós sparhelten főzték már a fesztivál előtti napon is, hiszen olyan keletje van a finom pozsonyeperjesi lekvárnak, hogy még messze földről is a csodájára járnak. Hiszen a jó lekvárhoz nem kell más, csak jó alapanyag és a gondos kezek, amelyek elkészítik azt.

(ls)