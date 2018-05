Földrengés volt a szomszédban!

A 4,1 magnitúdó erősségű földrengés epicentruma Hazlov község kataszterében volt a földfelszín alatt, 2 kilométernyi mélységben.

A földrengést Karlové Vary lakói is észleték, de Most, Pardubice, sőt, Prága lakossága is észrevette.

Cheb környékén egyébként elfordult már földrengés régebben is. 1985-ben és 1986-ban 4,6, 2014-ben 4,3 magnitúdó erősségű földmozgást mértek.

A földmozgás után nem jelentettek károkat.

-para-