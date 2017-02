Folytathatják munkájukat a roma polgárőrök

A Helyi Rendvédelmi Polgárőrség elnevezésű nemzeti projekt a Roma Polgárőrség folytatását jelenti.

"A múltban ez a projekt olyannyira sikeres volt, hogy több település a végeztével is folytatta, és saját költségvetéséből finanszírozta. Ebből kifolyólag döntöttem úgy, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a projekt maga is folytatódjon 2017-ben. Nemcsak az önkormányzatoknak, de maguknak az embereknek is szükségük van rá" - jegyezte meg Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos.

A projekt keretén belül áprilisban olyan városok és falvak pályázhatnak támogatásért, amelyekben nagyobb számú roma közösség él marginalizált körülmények között. A kormánybiztosi hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy jelentősen csökkentik az adminisztratív terheket a pályázók számára.

A roma polgárőrök elsődlegesen közvetítői szerepet játszanak, és együttműködnek a városi, illetve az állami rendőrséggel. A roma közösség bizonyos tagjai egyfajta represszív, megtorló erőként tekinthetnek a rendőrökre, e téren számítanak a roma polgárőrök közvetítésére, akik a konfliktushelyzetek csillapításában, megoldásában, és a roma közösség tagjaival való kommunikációban segíthetnek.

(TASR)