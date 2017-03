Folytatni fogja a ritka túzok védelmét a környezetvédelmi tárca

Az óvintézkedéseknek köszönhetően sikerült a faj fészkelését segíteni, és a túzok úgynevezett nyugat-pannóniai állománya Szlovákiában is növekedni kezdett. Számuk fokozatosan elérte az 500 darabot, és már Szlovákiában is rendszeresen megjelennek – olvasható a környezetvédelmi minisztérium sajtóközleményében.

Ennek a ritka madárfajnak a megfigyelésén vett részt természetvédőkkel együtt Sólymos László környezetvédelmi miniszter a Pozsony melletti madárvédelmi területen található Ürge-mezőkön (Sysľovské polia).

„Szlovákiában a túzok állományának a növekedését jelentősen segítette a védelem az Ürge-mezők Madárvédelmi Területen. De továbbra is segítenünk kell ennek a fajnak“ – jelentette ki Sólymos László környezetvédelmi miniszter.

A szlovák-osztrák-magyar hármashatáron jelenleg körülbelül 500 túzok él. A tárca az Ürge-mezők Madárvédelmi Területen élő túzokok helyzetét továbbra is figyelemmel kíséri. Ebből a célból tárgyalásokat tervez, amelyeken a civilszervezetek képviselői is részt vehetnek. Február elején volt az első ilyen találkozó, amelyen az SOS/Birdlife Szlovákia képviselői is jelen voltak. A cél azoknak a legalkalmasabb megoldásoknak a keresése, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak ennek a területnek, beleértve az itt élő veszélyeztetett fajokat is.

A túzok valamikor Szlovákia jellegzetes, viszonylag gyakori madara volt. A 20. század elején körülbelül 2400 darab élt ezen a területen. 1956-ban már csak mintegy 1160 egyedet számoltak meg. 1975 után az állomány jelentősen felaprózódott és a rendszeres nyári előfordulás a Dunamenti Síkságra korlátozódott. Az 1980-as évek közepéig még láttak néhány egyedet Úszor és Lég környékén. A fészkelő állomány nagyságát a 90-es évekre öt-tíz tojóra becsülték.

A környezetvédelmi minisztérium az utóbbi időben intenzíven foglalkozik a madárvédelmi területek következetesebb védelmével, amelyekből Szlovákia-szerte összesen 41 van. A természetvédőkkel, az erdőtulajdonosokkal és a mezőgazdasági tárcával közösen ezen területek számára fejlesztési programot készítünk. Az első ilyen program a Felső-Árvai Madárvédelmi Terület számára készült el, amelyet január végén fogadott el a kormány. A tárca célja, hogy hatékony intézkedésekkel segítse a védett fajok állományának növekedését ezeken a területeken.

