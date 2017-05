Francesco Totti visszavonul

Francesco Totti, az AS Roma legendás labdarúgója az idény végén befejezi pályafutását.

"Van egy megállapodásunk, hogy a mostani az utolsó szezonja, aztán igazgatóként marad a klubnál. Azt szeretném, hogy mellettem legyen, mert ő maga az AS Roma, és megtaníthatja nekem, mi is az AS Roma" - jelentette ki a Farkasok áprilisban kinevezett spanyol sportigazgatója, Monchi.

Az olasz válogatottal 2006-ban világbajnok támadó egész karrierjét az AS Románál töltötte, pedig a legnagyobb klubok is hívták. Totti 1993-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban, amellyel 2001-ben bajnokságot, 2007-ben és 2008-ban Olasz Kupát, 2001-ben és 2007-ben pedig Olasz Szuperkupát nyert.

Már tavaly azt várták, hogy Totti visszavonul, de akkor újabb egy évre aláírt a rómaiakhoz. Ugyanakkor a 40 éves futballista játékideje drasztikusan csökkent az elmúlt két idényben, melynek során mindössze háromszor volt kezdő bajnoki találkozón. A jelenlegi idényben 15-ször csereként kapott lehetőséget a Serie A-ban. Totti 307 gólt szerzett az AS Roma színeiben, legutóbb február elsején a Cesena elleni kupameccsen volt eredményes.

Az AS Roma csapatkapitánya 616-szor lépett pályára az olasz élvonalban, ezzel Paolo Maldini (647) és Gianluigi Buffon (617) mögött harmadik az örökrangsorban. Totti 250 gólt szerzett a Serie A-ban, ebben a lajstromban Silvio Piola (274) mögött második.

Totti bekerült a 2000-es Európa-bajnokság és a 2006-os világbajnokság álomcsapatába. Előbbi tornán a döntő legjobbjának választották, noha az olaszok hosszabbításban 2-1-re kikaptak a franciáktól, utóbbi eseményen pedig a legtöbb gólpasszt adta. Olasz gólkirály volt 2007-ben, amellyel a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipőt is kiérdemelte. Totti 2014-ben, 38 évesen és 59 naposan a legidősebb játékos lett, aki gólt szerzett a Bajnokok Ligája főtábláján.

(MTI)