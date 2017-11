Franciaországból Erdélybe megy a Szivek

Tegnap érkezett haza Franciaországból az együttes, ahol két gyönyörű színházban csaknem 800 néző előtt mutatta be a Finetuning című koncertkoreográfiát. Egy pihenőnap után indultak Romániába. Holnap már Gyergyószentmiklóson van előadás. Az egyhetes erdélyi turné alkalmával négyszer kerül bemutatásra a Hontalanítás című produkció, amely a ma is aktuális kirekesztés témáját feszegeti. Délelőttönként pedig a Felföld tánchagyományai c. ismeretterjesztő darab lesz látható.