František Gaulieder vizeletében erős fájdalomcsillapító nyomaira bukkantak

Foltán elmondta, hogy a toxilológiai-kémiai elemzés már áprilisban megszületett, amit az ügyvéd nemrég kapott kézhez. „Vért vettek le tőle, megvizsgálták a vizeletét, s mintát vettek le a májából. A vérében nem találtak semmilyen anyagot, gyógyszert, negatívak lettek az ezzel kapcsolatos tesztek. Azonban a vizeletmintában 6,97 ng/mm Tramadolra bukkantak“ – mondta az ügyvéd.

Elárulta azt is, hogy a jelentésben szó esik a Tramadol adagolásáról is, amiről Foltán is szót ejtett: „Ha a Tramadolról beszélünk a normál adag 0,10 vagy 0,55 ng/mm, 0,55 – 1,0 ng/mm már káros, s a halálos adag pedig 1,10 ng/mm-től 20,50 ng/mm-ig terjed. De itt csak a vérben való előfordulásáról van szó. Gaulieder úrnál a vizeletmintában bukkantak Tramadol jelenlétére“ – mondta a család jogi képviselője, aki szerint a szakemberek következő feladata az lesz, hogy számolják ki, mekkora volt a František Gaulieder vizeletében a fájdalomcsillapító koncentrációja, amikor még a vérében is kimutatható volt.

A Tramadol a központi idegrendszeren keresztül ható, ún. ópiát típusú fájdalomcsillapító. Hatását a gerincvelő és az agy speciális idegsejtjeire hatva fejti ki. A mérsékelten súlyos és súlyos fájdalmak kezelésére szolgáló gyógyszer.. „Gaulieder asszony határozottan állítja, hogy férje nem szedett ilyen gyógyszert, sosem látott nála ilyet, s otthon sem tartottak ilyen fájdalomcsillapítót. František Gaulieder orvosi papírjai között sincs annak nyoma, hogy szedett volna Tramadolt, amit kapszula, cseppek formájában létezik, vagy injekció formájában is adják. Foltán szerint ki kell deríteni, hogy hogyan és mekkora mennyiségben juttatták be a gyógyszert az elhunyt szervezetébe.

František Gauliedert március 25-én, hajnali 2 órakor ütötte el a vonat a vágsellyei járásbeli Vágtornóc (Trnovec nad Váhom) közelében. Gaulieder 1994-ben lett a HZDS parlamenti képviselője. Sokat kritizálta a Mečiar-kormányt. 1996-ban megfosztották képviselői mandátumától. Később az Alkotmánybíróság kimondta, ez beleütközik az alkotmányba. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán való panasztétel után az állam 30 ezer eurós kártérítésben részesítette őt. 2014-ben Gaulieder Galántán városi képviselő lett. 2012-ben, majd 2015-ben is fegyvertölténnyel megtöltött borítékot dobtak be ismeretlenek a postaládájába.

Ügyvédje szerint nem sokkal halála előtt halálosan megfenyegettték.

TASR/para