Fülek csatlakozik a pályázati felhíváshoz - Harcba szállnak a röntgenért!

Mindez az esetben valósulhat meg, ha az önkormányzat és az orvosok soraiból kikerült partnerei sikeresen pályázzák meg az egészségügyi minisztérium által az integrált egészségügyi központok (IEüK) építésére meghirdetett IROP felhívást. Mágyel Andrea hivatalvezető szerint a város a vonzáskörzetébe tartozó több mint 21 ezer lakossal a jogosult pályázók közé tartozik. „Bekerült azon alanyok közé, akik a pályázati tervezetüket a kétkörös felhívás első körében nyújthatják be. A környező városok a második körben szerepelnek.“ Amint azt a továbbiakban elmagyarázta, az IEüK létrehozása és működése a város és minimum két, kiemelten helyi, elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó alany együttműködésére épül. Az IEüK hasznosságát főként abban kell látni, hogy teret nyújt a vonzáskörzet lakosainak specifikus igényei alapján a komplex egészségügyi ellátás egy helyen történő biztosítására. „Visszatérünk a harminc évvel ezelőtti elgondoláshoz, a rendelőintézetek koncepciójához, ahol az ember egy helyen tudta intézni a kivizsgálásokat és a diagnosztikát.“ Elmondása szerint a központ általános, valamint szakorvosoknak is helyet ad.

Besztercebánya Megye Önkormányzati Hivatala egészségügyi részlege szerint a mikrorégióban 32 egészségügyi ellátás nyújtására jogosult alany van. Az önkormányzat a projekten belüli együttműködés javaslatával fordult mindegyikükhöz. „Közülük eddig 11 orvos nyilatkozott kedvezően, hat elutasította, a többiek pedig nem reagált a kérelmünkre." - mondta, hozzátéve, hogy az együttműködési javaslattal sikerült előzetesen az általános orvosok, de az olyan szakorvosok érdeklődését is felkelteni, amilyeneknek a felhívás alapján az IEüK projektben kötelezően szerepelniük kell. „Rajtuk kívül például a neurológusét, ortopédusét, urológusét, stb.“

A hivatalvezető szavai szerint a projekt jelentősége Fülek számára főleg abban van, hogy lehetőséget nyújt a diagnosztikai berendezések visszajuttatására a városba. „Mindnyájan tudjuk, hogy legnagyobb problémánk a már hosszú ideje hiányzó röntgen. Mivel az együttműködés iránt érdeklődést mutatott egy radiológus is, ahogy azok az orvosok is, akiknek a munkájukhoz szükségük van a röntgenre, reális az esély arra, hogy amennyiben sikeresen pályázunk, visszakerülhetne hozzánk a diagnosztika“ - magyarázta a hivatalvezető.

A központ a jelenlegi elképzelések szerint a jövőben a Püspöki úton található, magánkézben lévő és már hosszú ideje kihasználatlan, egykori rendelőintézet épületében működne. „A projekt részét fogja képezni a jövőben az a támogatási kérelem is, amely a helyiségek felújítására irányul. Eldöntjük, hogy milyen jogi formában fogjuk megvalósítani. Valószínűleg hosszú távú bérlettel.“ - egészítette ki a hivatalvezető, hozzátéve, hogy az első körben csak a pályázati tervezet benyújtásáról van szó. „A többi részlet, ahogy az orvosokkal való együttműködés jogi formája is, csak a későbbiekben lesz a városi képviselő-testület által eldöntve." - fejezte be.

„Sok munka vár ránk, alkudozások és harc az ésszerűtlenül rövid határidőkkel. De belevágunk. A hiányzó diagnosztika problémáját már a Losonci járás akciótervének kidolgozásakor is hangsúlyoztuk. Erre a felhívásra már két éve várunk. Ez ideig ebben látjuk a legreálisabb esélyt, hogy harcba szállhassunk a röntgenért és a további diagnosztikai berendezésekért, valamint jelentősen emeljük az egészségügyi ellátás színvonalát a városban.“ - zárta le Agócs Attila polgármester.

Kovácsová Klaudia