Füleken az egész várost átfogó járdaépítésbe kezdenek

A város különböző részeiben már néhány hete folynak az építési munkálatok, melyek az előzetes tervek szerint jövőre is folytatódnak majd. Az önkormányzat 126 ezer eurót fektetett a projektbe.

„A történelmi városközpontban található járdákat Fülekre a múltban jellemző macskakövek fedik majd. A tágabb központban térkövekkel fedett járdák készülnek majd. A városközponttól távolabb eső részeken és a lakótelepeken a hagyományos beton, valamint betonaszfalt borításnál maradunk“ - magyarázta a polgármester.

A diákok címereket gyártanak

A város nemrég fejezte be a Várfelső utcától az Orange üzletig vezető 120 méter hosszúságú járdát. A régi betonfelületet kisebb macskakövek pótolták.

„A járda mellett elhelyezkedő zöld sávot is felújítjuk, mivel az ott lévő bokrok a munkálatok során tönkrementek. Előzetesen úgy döntöttünk, hogy a hagyományos növények mellett négy nagyobb fát is kiültetünk. Mivel a fából készült növénytartók nem váltak be, most a város címerével díszített, fémből készült növénytartók mellett döntöttünk. A növénytartókat díszítő címereket a helyi középiskola diákjai fogják elkészíteni“ - tette hozzá a polgármester.

Problémás gesztenyefák

A kb. 310 méter hosszúságú, a Billától a Lidl üzletig vezető járda is befejezés előtt áll. Az új fedés térkövekből készül. „A Lidl mellett több elöregedett gesztenyefa is található, melyek sorsáról rövidesen döntenünk kell. Egyértelműen hozzá tartoznak a város arculatához, azonban nagyon rossz állapotban vannak. Néhány héttel ezelőtt az egyik gesztenyefa egy nagyobb ága letört, s a buszmegállótól nem messze a gyalogátkelőre zuhant. Szerencsére senki nem sérült meg" - mondta a polgármester.

Az építésügyi osztály elkészíti az új zöldövezet tervezetét, gesztenyefák nélkül. Amennyiben a helyi lakosságnak is elnyeri tetszését, a Püspoki utca járdájának utolsó szakasza jövőre, a zöld övezettel együtt kerül befejezésre.

Bonyolult építkezés

Új járda épül a Malom utcában is. A járda alatti telkek a megye tulajdonában álltak, amelytől a város közel 4 000 euróért vásárolta meg. „Egy bonyolult, több mint 500 méter hosszú építkezésről van szó, melynek keretén belül támfal és korlátok is épülnek. Ezen oknál fogva az előző járdáktól eltérően a munkálatokat nem a Városi Közhasznú Szolgáltatások dolgozói végzik majd. Már kiírtuk a közbeszerzést a kivitelezőre. Előzetes számítások szerint október végén készül el.“

A projekt még tavaly megkezdődött, mégpedig a vár alatti Šverma utca felújításával. A régi és sáros utcákhoz tartozott, ahol a hátrányos helyzetben lévő roma közösségek összpontosulnak. A város új szegélyeket rakott le és az utat már kavicsborítás fedi. „Ez nem a végleges megoldás, azonban amíg az utcában nincs vízvezeték és kanalizáció, addig nem fedhetjük le aszfalttal. A vizet sem tudnánk hová elvezetni“ - zárta le Agócs.

