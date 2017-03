Furcsa balesetek történtek februárban a Magas-Tátrában

„Az egyik esetnél súlyosan megsérült egy síelő hölgy. Felfelé a felvonón nem figyelt oda és nekiütközött a felvonó oszlopának, eltört az orra és a karja“ – mondta Jaroslav Švorc Tátrai Hegyimentők Önkéntes Részlegének vezetője.

Februárban egy másik szokatlan beavatkozást kellett végrehajtaniuk. „Egy idősebb síelő hölgynek síelés közben olyan mértékben szétestek a sícipői, hogy szinte használhatatlanok lettek, nem tudott volna velük biztonságosan síelni. Ezért Tátrai Hegyimentők önkéntesei szkúterrel vitték le őt a sípályáról“ – árulta el Švorc.

Az önkéntes hegyimentők februárban 141 bevetésen vettek részt, főleg a Csorba-tónál, Ždiar – Strednicán és Bacheldova dolinán. „Harmincöt esetben súlyos balesetek történtek, mint például fejsérülések, agyrázkódások, eszméletlen emberen is kellett segíteni, s olyanon is, akinek súlyos belső sérülései is voltak“ – mondta az önkéntes hegyimentő.

TASR/para