Gabonamaradványokat találtak egy 4000 éves ételdobozban

Bronzkori gabonamaradványokat eddig csak üregekben találtak, ilyen edények eddig nem kerültek elő. A 20 centiméteres átmérőjű fadobozt 2012-ben találták a Berni-Alpokban 2700 méteres magasságban. A doboz alján árpa, tönkölybúza és búza maradványira bukkantak, köztük maghéjakra és pelyvára is.

A lelet fontos támpontot adhat arra vonatkozóan, hogyan használták ebben az időszakban a gabonát, és az hogyan terjedt el. A nemzetközi kutatócsoport eredményeiről a Scientific Reports című szaklapban számolt be.

Egyelőre nem világos, hogy a doboz jelenléte kereskedelmi útvonalra, magas területen folytatott állattartásra vagy vadászatra utal. "Mindenesetre a felfedezés új megvilágításba helyezi az alpesi régió prehisztorikus közösségeinek életét és azt, hogyan birkóztak meg az emberek a szélsőséges magasságkülönbségekkel" - mondta Francesco Carrer, a brit Newcastle-i Egyetem kutatója, a tanulmány társszerzője. Hozzátette: "Az emberek a hegyeken át vezető útjukra élelmet vittek magukkal, ahogyan a mai vándorok is. Kutatásunk hozzájárul annak megismeréséhez, milyen élelmiszereket használtak elsősorban".

Az edény alkilrezorcint is tartalmaz, amely a mai teljes kiőrlésű termékekben is előforduló anyag. Eddig semmilyen régészeti leletben nem találtak alkilrezorcinokat, amelyek előfordulnak búza- és rozskorpában is.

A kutatók a jövőben kerámiaedényeket is meg fognak vizsgálni alkilrezorcinok után kutatva. Ez segítheti a földművelés kezdetének kutatását - emelte ki Jessica Hendy jénai kutató.

