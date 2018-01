Gálázott a Real Madrid, Ronaldót véresre rúgták

A királyi gárda az első félidőben hátárnyba került, ám már a szünet előtt fordított, a második félidőben pedig könnyedén növelte tovább a különbséget.

Miután Cristiano Ronaldo gólt szerzett, az egyik menteni igyekvő védő úgy fejbe rúgta a portugált, hogy hosszas ápolásra szorult, felszakadt a szemöldöke és csúnyán vérzett a feje.

Cristiano Ronaldo left bloodied after scoring - so borrows physio's phone to check the damage https://t.co/b41eBbyb52 pic.twitter.com/NeMQKbd0JL