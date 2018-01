Gigászi hóemberre írt Székelyföld felirat miatt áll a bál Erdélyben

A hóembert hét helyi srác emelte, szerintük ez a világ legnagyobb, kézzel épített hóembere, végül 10,2 méter magasan fejezték be - számolt be a 444.hu.

Tíz nap alatt lettek kész vele, és a vasárnapi átadásra ezer ember gyűlt össze a beszámolók szerint, de az egyik készítő, Csiszér Gábor így sem volt maradéktalanul boldog: szombat éjjel valaki egy nagy 'Hajrá Székelyföld' feliratot írt fel a hóemberre, amit Gábor letörölt, mert szerinte nem egy hóember való arra, hogy valaki kinyilvánítsa a nemzetiségét. De a feliratos hóemberről készült fénykép ekkor már terjedni kezdett.

Ráadásul Gábor elmondása szerint a feliratot felvivő helyi férfi az átadón is megjelent, és folyamatosan szidta a hétfős csapatot, majd egy román tévécsatornának azt mondta, hogy ő irányította a munkálatokat.

Ugyanez az illető vasárnap este újra felfestette a „Hajrá Székelyföld!” feliratot a hóemberre, amit aztán Gábor újra letörölt. A lapnak elmondta, hogy ha még egyszer felkerül a felirat, akkor jogi lépéseket is megfontol majd. Gábor elmondása szerint csapatukat is megosztja a felirat, volt közöttük, aki szerint nem kellett volna letörölni. „Néhányan ellenem fordultak ebben az ügyben, mert ők is nagy székelyek”.

