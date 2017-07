Gombaszög – elkezdődött!

A legelszántabb táborozók a napfelkeltével együtt érkeztek, s lassan, de biztosan a két Nyugat-Szlovákiából induló partibusz is a kempingbe szállította utasait, de a parkolóban is már csak elvétve akad szabad hely. A kempingben szinte minden percben egy újabb sátor tör a magasba, hogy minél előbb elkészüljenek az átmeneti lakhelyek, és a táborozók belevethessék magukat a hat napig tartó forgatagba.

Az első nap a Gombaovi önkéntesei ismerkedős játékokkal köszöntötték a kicsiket és nagyokat, miközben a Tollas Rádió is megkezdte az egész héten át tartó élő sugárzást. A faházak előtt buborékshow-val szórakoztatták az odatévedőket, és megnyitotta kapuit a fotóműhely is. Az este folyamán a The Fifth Planet és a Szuperzöld mulattatja a közönséget, majd a nap zárásaként a ZSEB zenekar ad koncertet.

A tábor közéleti programja ebben az évben is a közösségünket érintő legfontosabb kérdések köré szerveződik. Szerdán kerül sor az MKP-HÍD kerekasztal beszélgetésre Menyhárt József pártelnök és Ravasz Ábel, alelnök részvételével. Az Új Szó által szervezett beszélgetések keretében Rigó Konrád, Őry Péter és Vasik János Tokár Gézával a kulturális támogatásokról vitázik majd.

Gombaszögre érkezik a komáromi Jókai Színházból Bandor Éva és Olasz István, akik a SZER+ELEM+EZ? elnevezésű versösszeállításukat adják elő, valamint Jordán Tamás is, aki József Attila: Szabad ötletek jegyzéke című darabját mutatja be. Az irodalmi sátorba látogat Grecsó Krisztián és Simon Márton is, akik felolvasást tartanak majd.

A táborban kedden felavatásra kerül Tompa Mihály újrafaragott mellszobra. Amely eredetileg feketehegyi fürdőben állt. A régi-új szobor az eredeti gránit talapzaton áll majd, amelyet a szervezők a Gombaszögi kempingbe szállítottak.

A zenei felhozatal szintén sokrétű. A héten fellép többek között az Irie Maffia, a Tankcsapda, a Halott Pénz, a Parno Graszt, szombaton az Useme, a párkányi jóvilágvan, a Quimby és a Csík zenekar.

A szervezők idén is gondoltak a helyiekre: gömör lakosai a szombati napra szimbolikus egy euró fejében léphetnek be a táborba. A többi napra szóló jegyek, valamint bérletek a helyszínen válthatóak meg.

További információt a www.gombaszog.sk honlapon és a Facebook-oldalon találnak az érdeklődők, ahol a részletes program is elérhető.

