Gondban vannak a csallóközi gazdák

Hatalmas szárazsággal küzdenek a mezőgazdászok országszerte. A helyzet azonban a déli járásokat sújtja a leginkább, itt már most tudjuk, siralmasak a hektárhozamok.

Nem volt hó — sokan ezzel kezdik, mert ugye az is csapadék, ami ha olvadásnak indul, táplálja, élteti a termőföldet. Ám nem elég, hogy a leghidegebb hónapokban nem havazott, ám az év eleje is csapadékmentes volt. Az átlag csapadékmennyiségnek jelenleg csak a harmada áztatta a földeket. Vannak, akik öntözik és öntözték a termést, s igaz, hogy öntözővíz szinte ingyen van, de a pumpákat működtető villanyáramot meg kell fizetni. Aki pedig több száz vagy ezer hektáron gazdálkodik az tudja, hatalmas összegekről van itt szó.



Ahol tudják, folyamatosan öntözik a kukoricát

Péntek reggel a Szlovák Agrárkamara elnöke, Patasi Ilona és a mezőgazdasági minisztérium államtitkára, Csicsai Gábor körútra indultak, hogy felmérjék a terepet. „Ha rosszmájú akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy míg a kormányfő a miniszterasszonnyal az északabbi részek felé húzott, ahol még sincs akkora gond, mi szerettünk volna rámutatni arra, hogy az ország pillanatnyilag két részre osztódott, a déli részek gyakorlatilag Szenyicétől egészen Rimaszombatig nagyon sok helyen katasztrofális állapotban vannak, ugyanis nem csak a csapadékhiány sújtja aszállyal a gazdálkodókat, hanem regionális szinten lokális esőzések is” — magyarázta Csicsai Gábor a mezőgazdasági minisztérium államtitkára. Elmondta, ezek a lokális esőzések pont az ország déli részét érintik, hiszen előfordul, hogy az egyik faluban még szakad az eső, a szomszédos községben pedig süt a nap, így megesik, hogy az egyik földterület sokkal több csapadékhoz jut, mint a másik. Ezen segítene a minisztérium.

„Egyértelműen pénzzel, kompenzációval tud segíteni a tárca a gazdákon. Most folyik a térképezési folyamat, ahol a kamarákkal is együttműködünk. Látni és tudni szeretnénk a nyár végére, hogy melyek azok a gazdák, akiknél 50 százalék alatti terméseket mutattak ki. Amennyiben az egész gazdaságra jellemző az, hogy kiesés van az esők miatt, akkor meggyőződésem és úgy érzem, kötelességünk rajtuk segíteni” — hangsúlyozta Csicsai. Arról, hogy konkrétan hogyan, milyen módon segítenék a gazdákat, egyelőre nem beszélt. Aláhúzta, éppen ez az egyik célja a körútnak.



Kevés lesz idén a gazda takarmánya is

„Amiről már tudunk, az, hogy a gyümölcsösök kimondottan verik a vészharangot. Illuzórikus azt gondolni, hogy mindenkit lehet kompenzálni. Azon dolgozunk, hogy egy jó kompenzációs rendszert tudjunk kialakítani, hogy eldöntsük, mekkora pénzcsomagra lenne a szükség. Ha ezt fogjuk tudni, akkor a kormány elé kell vinni ezt a problémát és utána kormány szinten el kell dönteni, hogy milyen kulcs szerint és ki kaphat pénzt” — mondta az államtitkár.



Csicsai Gábor a mezőgazdasági minisztérium államtitkára

Nagymegyeren Csémi Attila gazdaságát látogatta meg a delegáció, itt szintén nagyon kevés volt a csapadék. „Ahogy mi számoltuk a kollégákkal, 40 százalékos csapadékkiesés van” — mondja a nagymegyeri gazda. Náluk épp tegnap fejeződött be az aratás, úgyhogy már tudják, milyen hektárhozammal végeztek és mennyivel kevesebb ez a tavalyinál. „Tavaly 5,3 tonna volt a keménybúza hektárhozama, idén 3,1 tonna. A búza is egy tonnával lett kevesebb hektáronként, mint az előző évben” — magyarázza a gazda. A kukorica még várat magára, de ott sem biztató a helyzet. A 2016-os esztendőhöz képest 30-40 százalékos kieséssel számolnak.



Csémi Attila nagymegyeri mezőgazdász

Attila állattenyésztéssel is foglalkozik, így a gabona egy része az állomány etetésére szolgál. Eddig még soha nem kellett takarmányt vásárolniuk, a föld mindig megadta az állatok számára elegendő ételt. Idén azonban már más a helyzet. „Tegnap este fejeztük be az idei harmadik lucernaszéna kaszálást és bálázást. Már a második kaszálás alkalmával kellett vásárolnom és biztos vagyok abban, hogy az esztendő végéig még egyszer kell majd vásárolni, hogy a következő kaszálásig kibírjuk. A siló kukoricánál is látszik, hogy nem lesz elég a takarmány” — ecseteli Attila.



Zajlik a bálázás

A gazdákkal való egyeztetés és a károk feltérképezése után a minisztérium eldönti majd, milyen módon támogatja a gazdákat. Addig nem tehetnek mást, mint várják az éltető esőt.

(dor)