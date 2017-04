Gondolkozzunk marketing nyelven! avagy Debrecenbe kéne menni…

A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma által szervezett Gondolkozzunk marketing nyelven! elnevezésű versenybe.

Az online forduló feladata a lakhely vagy ahhoz közel eső, jól ismert település bemutatása volt turisztikai szempontból 10 oldal terjedelemben, valamint rövid, az adott települést bemutató film készítése. Ehhez háromtagú csapatokra volt szükség. Az első felbuzdulás azt eredményezte, hogy három csapatot is sikerült indítani. Az egyes csapatok célja Nagymegyer, Dunaszerdahely és Bős városának bemutatása volt az anyaországban élőknek. A Kereskedelmi Akadémia csapata, Fekete Dóra (a kereskedelmi akadémia diákja), Szitási Dávid és Czuczor Júlia (a regionális idegenforgalmi menedzsment diákjai) összeállításban Kiss Ingrid mérnöknő – szaktanár vezetésével nevezett be a versenybe. Bős városát mutatták be.

Mint utólag kiderült, a felhívás 23 csapat fantáziáját mozgatta meg, ennyi pályamunka érkezett a szervezők elektronikus postafiókjába, ebből 20 csapat jutott tovább a második fordulóba. Az iskola mindhárom csapata továbbjutott, így lelkesen kezdtek dolgozni a második feladaton, a Debrecenbe kéne menni… című kisfilmen. Ez már kicsit keményebb diónak bizonyult, de a csapat, a Hibiszkusz bejutott a 2017. április 3-án megrendezésre kerülő döntőbe.

A szervező iskola nagyon készséges volt, azonnal felajánlotta, hogy már a verseny előtt egy nappal keljenek útra az akadémia diákjai, így egy kicsit megismerhetik Debrecent, és a versenyre is kipihenten érkeznek. Éltek a lehetőséggel, így vasárnap reggel már a győri pályaudvaron várták, hogy kezdetét vegye a hatalmas debreceni kaland. A Kereskedelmi Akadémia igazgatónője, Horváth Erzsébet a partneriskola vezetősége meghívásának eleget téve elkísérte a diákokat.

Debrecen pályaudvarán a fogadó iskola igazgatónője várt a nagymegyeri diákokat, s gondolva a korgó gyomrukra, azonnal egy igazán jó étterembe hívta el őket. Az ebéd után következett a szálláshelyük elfoglalása, ahol nem volt idő kipihenni az utazás fáradalmait, hisz az iskola nyelvtanára már várta a tanulókat, hogy idegenvezetőként városnéző túrára invitáljon őket. Rengeteg érdekes dolgot láttak. Este fáradtan zuhantak ágyba, az elalvással nem akadtak problémáik.

Másnap kipihenten sétáltak el a fogadó iskolához, ahol egy gyors sulitúrán vettek részt. A sulibemutató után a Postás Üdülőhöz villamosoztak, mely a verseny döntőjének adott helyet. Ide már az otthon elkészített „házi feladatokkal” érkeztek, mely ismertető plakátot jelentett Bős városáról, illetve elektronikus bemutatót Debrecenről. A „házi feladatok” prezentálása során hősiesen helytálltak. Ezután következett a kreatív feladat, mely keretén belül egy sztárt kellett „felöltöztetniük” tájegységük népviseletébe. Itt segítségükre volt a krepp-papír, olló, ragasztó és minden, ami a kreativitásukat elősegítette. Az ily módon kreált alkotásokat is értékelte a zsűri.

Az utolsó feladat pedig egy 10 kérdésből álló kvíz volt, melynek kitöltéséhez a marketing tevékenység elméleti részével kellett tisztában lennünk.

Izgatottan várták az eredményhirdetést. Igazgatónőjük és tanárnőjük ösztönzése doppingolta a csapatot. A teljesítményükkel elégedettek voltak, így bíztak a jó helyezésben, de nem tudhatták biztosan, hogy a szigorú zsűri hogyan látta a dolgokat. Hatalmas öröm érte őket, mivel az előkelő harmadik helyen végzett a csapatuk. Óriási mosollyal az arcukon vették át az okleveleket, a nyereményeket. Az apróbb ajándékok mellett csomagukban fényképezőgépek is lapultak. A csapat mindhárom tagja, illetve a felkészítő tanár nyereménye is 1-1 „fotómasina” volt, ami tovább tetézte örömüket. Rengeteg tapasztalatot szereztek.

A diákok elmondása szerint hatalmas élményben volt részük. Közelebbről megismerhették Magyarország második legnagyobb városát, baráti kapcsolatot alakítottak ki az iskolájukhoz hasonló profilú intézménnyel, s talán a legfontosabb, hogy szakmai téren is sokat kaptak a versenytől, melynek tapasztalatát a későbbiekben akár a munkaerőpiacon is tudják kamatoztatni. Bíznak benne, hogy a kialakult partneri kapcsolat a két iskola között a jövőben továbbra is fennmarad, sőt sikerül a különféle pályázatok révén tovább erősíteni.

Czuczor Júlia, IV.M