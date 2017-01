A Greenpeace pozitívan értékeli Sólymos eddigi teljesítményét

Pozitívan értékeli a klímaváltozásra való fókuszálást is.

„Szlovákia számos környezetvédelmi problémával küzd. Tudatosítjuk, hogy ezek megoldása fokozatos folyamat, viszont sok esetben haladéktalan intézkedések kellenek, hogy a környezetszennyezés ne folytatódjon. Úgy gondoljuk, ha ezen problémákra a szervezetek, kezdeményezések vagy a lakosság figyelmeztet, riasztó helyzetről van szó. Szívesen vennénk, az együttműködést a minisztériummal, civil szervezetekkel, lakossággal, vállalatokkal, önkormányzatokkal és más érintettekkel”– hangsúlyozta.

A miniszterrel való kommunikációban eddig nem tapasztalt negatívumokat.

„Meglátjuk, mit hoznak a következő évek. Természetesen örülni fogunk, ha a párbeszéd a minisztérium és köztünk baráti, egymást tiszteletben tartó és professzionális szellemben fog zajlani. Idén a miniszternek foglalkoznia kellene a komplex és rendszerszintű problémák megoldásával“ - véli Kohutková.

A Greenpeace Szlovákia az utolsó kampányában rámutat például az ipariszennyvíz-ellenőrzés nem működő rendszerére. „Emiatt is állandóan tudatosítanunk kell a nagy környezetterhelések súlyát. Mivel a víz védelme az egyik fő témája volt a szlovák uniós elnökségnek, örülni fogunk, ha a minisztérium ezt a témát megfelelő komolysággal fogja kezelni. Végül, de nem utolsó sorban fontos az is, hogy továbbra is összpontosítson a klímaváltozás elleni küzdelemre“ – összegezte Kohutková.

