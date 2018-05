Grendel Gábor szerint a SIS a bűnüldöző szervek alvilági kapcsolatairól is tájékoztatott

Az információt Grendel Gábor, a parlament SIS-t felügyelő különleges bizottságának elnöke is megerősítette. „Felkeltette az érdeklődésemet az arra való utalás, hogy a bűnszervezetek összeköttetésben állnak a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok egyes képviselőivel” – mondta az újságíróknak Grendel a tárgyalást követően, hozzátéve: arról nem hangzott el konkrét információ, hogy a felsorolt szervek egyszerű dolgozóinak, vagy tisztviselőinek vannak-e alvilági kapcsolataik. „Érthető, hogy mivel ún. élő ügyekről van szó, nem lenne jó, ha a parlamenti képviselőket tájékoztatnák arról, hogy mely dolgozók vagy tisztviselők vannak a titkosszolgálat keresőjében” – fogalmazott Grendel, hozzátéve: bármilyen összeköttetés a szervezett bűnözés és az említett intézmények között komoly ügy.

A SIS jelentése említést tesz a Kelet-Szlovákiában tevékenykedő olasz vállalkozókról is. „Nyilvánvaló, hogy a tevékenységüket a titkosszolgálatok nyomon követték tavaly is, és korábban is. Az állítást, hogy keleten semmi sincs, ez a jelentés is cáfolja” – tette hozzá.

Szóba került az SIS alulfinanszírozása is. „A bűnszervezeteknek és más, nem alvilági szervezeteknek is több anyagi lehetőségük van. Nem lehet lépést tartani a szervezett bűnözéssel és a bűnözés más formáival, ha nem szereljük fel kellőképpen a biztonsági szerveket” – hangsúlyozta Grendel, kilatásba helyezve, hogy emelni fogják az erre szánt pénzügyi keretet.



TASR/para