Gyengén muzsikál a Kia Motors

A Hyundai Motor Co., a Kia Motors Corp., a GM Korea Co., a Renault Samsung Motors Corp. és a SsangYong Motor Co. áprilisban 656,7 ezer autót értékesített az egy évvel korábbi 740,2 ezer után.

A külföldi eladások 13 százalékkal 524,1 ezerre csökkentek a 2016 áprilisi 600,6 ezerről. A belföldi eladások 5 százalékkal csökkentek 132,6 ezerre 139,6 ezerről.

A dél-koreai autógyártók forgalmának áprilisi csökkenése elsősorban az amerikai rakétarendszer telepítésével kiváltott politikai feszültség miatt visszaesett kínai eladásokra vezethető vissza.

A Hyundai Motor Co., a legnagyobb dél-koreai autógyár eladásai áprilisban 12 százalékkal 364 ezerre mérséklődtek az egy évvel korábbi 412 ezerről. A belföldi eladások 1,5 százalékkal 60 ezerre emelkedtek 59,5 ezerről, a külföldi eladások 14 százalékkal 304 ezerre estek 353 ezerről.

A Kia Motors eladásai áprilisban 13 százalékkal 210 ezerre zsugorodtak a tavaly áprilisi 241 ezerről. A belföldi eladások 10 százalékkal 43,5 ezerre csökkentek 48,5 ezerről, a külföldi eladások 14 százalékkal csökkentek 166 ezerre 193 ezerről.

A SsangYong Motor Co. eladásai áprilisban 18 százalékkal csökkentek 11 ezerre az egy évvel korábbi 13,4 ezerről. A dél-koreai belföldi eladások áprilisban 8,6 százalékkal 8,3 ezerre csökkentek 9,1 ezerről, az export pedig 37 százalékkal 2,7 ezerre zuhant 4,3 ezerről.

A Renault Samsung Motors Corp., a francia Renault S.A. 80 százalékos dél-koreai érdekeltsége áprilisban 2,1 százalékkal több, 22,4 ezer gépkocsit értékesített az egy évvel korábbi 21,9 ezer után. A belföldi, dél-koreai eladások áprilisban 1,9 százalékkal 8,7 ezerre emelkedtek 8,5 ezerről, az export pedig 2,2 százalékkal emelkedett 13,7 ezerre 13,4 ezerről.

A GM Korea Co., a General Motors dél-koreai érdekeltségének eladásai áprilisban 2,8 százalékkal csökkentek, 49,1 ezerre 50,5 ezerről. A cég exportja 2,2 százalékkal 37,4 ezerre emelkedett, belföldi értékesítése viszont 16 százalékkal 11,7 ezerre esett.

