Gyere Győrbe, a Rába Quelle Fesztiválhétvégére!

Ismét csodás szabadtéri hétvégére várja Önt és családját a győri Rába Quelle Élményfürdő . A nyári fesztivál hétvégék sora augusztus 4-én és 5-én, szombat reggeltől vasárnap estig folytatódik. A kétnapos non stop programon a zene és a tánc kap hangsúlyt.

A szombati napon 10 órától Aforce1 táncbemutatóval indul a fesztivál, aztán déltől a Summer DJ varázsol buli hangulatot a fürdő nagy zöld szabadtéri pázsitján. A lágyabb futamokat a konga show hozza el a fesztiválra.

16 órától a Park Zenekar koncertje szórakoztatja majd a Rába Quelle fürdőző közönségét.

Az augusztus 5-i vasárnapi program 10 órakor a MOFÉM fúvós zenekar vérpezsdítő zenei blokkjával indul, majd 12 órától a Summer DJ éleszti fel a buli hangulatot, melyet a konga a lágyabb zenei világba vezet vissza.

Délután kettő és négy óra között Wenk Együttes koncertjének hangjai töltik be a fürdő légterét, s aztán 16 órakor a közönség nagy kedvence Horváth Tamás lép színpadra, és garantálja, hogy rajongóinak most is örömet szerez.

A várhatóan zavartalan napsütésben a koncertek között 50 méteres medencében lehet úszni, fürdőzni. A fesztivál hétvégére érkezők a RQ Gyógy-, Termál- és Élményfürdő 10 élménymedencéjében élvezhetik a győri gyógyvizet, az óriás csúszdákat, a sodróvizeket, a vízköpőket.

A szaunavilág finn- és infra-szaunái, só- és aroma kamrái, kül- és beltéren várja a fesztiválozókat.

Természetesen a kicsik fogadására is készül a fürdő. Pancsoló medencék, játszóterek várják a kisgyermekes családokat.

A fürdő éttermeiben, büféiben ételek, italok, koktélok üdítők széles választéka várja a fesztiválozókat.

