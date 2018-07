Gyerekkora óta a kertészkedés az élete a 17 éves balázsfai dinnyemesternek

Harmadik szülinapjára fóliasátrat kért szüleitől. Meg is lepték egy alagútfóliával, öt évvel később viszont már nagyobbra volt szüksége. 13 éves volt, amikor kertészetben kezdett dolgozni. Élete azóta is a zöldség- és gyümölcstermesztés, emellett táncol, a sütés is érdekli és a gimnáziumban is sikeres. A 17 éves balázsfai Kázmér Máténál jártunk.