Gyűjtés indult az otthonát elvesztő bősi család javára

A dunaszerdahelyi tűzoltókat kedden délelőtt riasztották egy bősi családi házhoz, az épületben azonban olyan intenzitású lángok tomboltak, hogy a gyors és szakszerű oltás ellenére az épület lakhatatlanná vált.

A tetőszerkezet teljesen leégett, és a tűz, valamint az oltás közben lezúdúló víz a földszinti részt is teljesen használhatatlanná tette, valószínűleg az egész épületet le kell bontani. A tűzesetet valószínűleg egy elektromos vezeték zárlata okozta.

A számos rohamkocsival érkező tűzoltók, és a bősi önkéntesek az oltás közben mentették, ami menthető, sok mindent sikerült kihordani a házból, ám a család személyes dolgainak nagy része is odaveszett.

A hamarosan polgári társulássá alakuló Bősiek-Bősért Facebook-csoportban jótékonysági gyűjtés indult károsult család javára, amely otthonát elveszítve az egyik nagyszülőnél tölti az ünnepeket.

“Súlyos katasztrófa érte őket, életük munkája vált a tűz martalékává. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy ki-ki módja szerint segítsen a bajba jutott családon. Bízom abban, hogy sokan csatlakoznak, és sikerül a szerencsétlenség után egy karácsonyi csodát csinálnunk Bősön” – mondta Jakus Zoltán, a gyűjtés kezdeményezője.

Az adományokat egyenesen a család számlaszámára lehet eljuttatni:

SK15 0200 0000 0032 2509 5059

A családnak a város is segítő kezet nyújt. A bősi önkormányzat teherautót és konténereket biztosított a mentési munkálatokhoz, segédkeznek a törmelék elhordásában, de készek anyagilag is támogatni a károsultakat.

“Az önkormányzat felajánl egy bizonyos összeget, de a lakhatásban is tudunk segíteni. A városban van üres bérlakásunk, így készek vagyunk egy ilyen ideiglenes megoldással is hozzájárulni a család boldogulásához. Szó volt arról, hogy a január 7-i városi bál bevételeit is felajánlanánk, illetve a plébános úr arról tájékoztatott, hogy az egyház is segítséget nyújthat” – tájékoztatta a Paramétert Fenes Iván, Bős polgármestere.

(bd)