Ha lesz négysávos út Dunaszerdahely és Győr között, akkor az a medvei hídon át vezetne

Amennyiben a szlovák kormány partnerséget vállal a magyar féllel, akkor van realitása megépülnie a négysávos útnak Szerdahely és Győr között, melyet a múlt héten harangozott be a magyar miniszterelnök – így foglalható össze az új közút napokban felröppent elképzelésének ügye.

Ezt támasztotta alá a magyar város polgármesterének nyilatkozata is.

Mint ismeretes, egy hete Orbán Viktor a nyugat-dunántúli régió központjában együttműködési megállapodást írt alá Borkai Zsolttal. Ezen a tárgyaláson felmerült Győr és Dunaszerdahely összeköttetése négysávos úton. Akkor az hangzott el, hogy a magyarországi szakasz megépítésére Orbán Viktor ígéretet tett, a szlovák rész kivitelezéséről pedig tárgyalni fognak a pozsonyi kormánnyal, ami „diplomáciai erőfeszítést igényelne“.

Miután a Komáromnál megépülő új Duna-híd ügye már rendben van, most itt az idő, hogy egy négysávos közlekedési összeköttetést megteremtő híd megépítése is megtörténjen, hiszen anélkül nem tudjuk összekötni Győrt és Dunaszerdahely városát - nyilatkozta Orbán múlt pénteken. A miniszterelnök bizakodó volt, reméli, a diplomáciai megállapodásokat hamarosan meg is tudja kötni.

Nincs szó arről, hogy egy új híd épülne a két város közötti Duna-szakaszon, a mostani vámosszabadi -avagy medvei – híd lenne kibővítve – pontosította portálunknak Győr polgármestere. Borkai Zsolt úgy véli, a két város közelségét és egymás előnyeit lehetne kiaknázni azzal, ha ez az út megépülne. Bár hatástanulmány nem készült, de a köztes „térségnek az előnyére válna az autóút megépítése, hátrányára nem lenne“ – véli Borkai. Logisztikai összeköttetést biztosítana és egyéb gazdasági szempontok is szólnak a megépítése mellett. Amennyiben a szlovák kormány partner lesz a kérdésben, akkor tudunk nagyot előre lépni – véli a polgármester. Innentől kezdve állami szintre emelkedett ez az ügy, de még sok víz lefolyik a Dunán, amíg a megvalósítás elkezdődhet – jegyezte meg Borkai. Hozzátette, a magyar kormány első lépésben felveszi a kapcsolatot a szlovákkal, kipuhatolja, hogy a kérdést hogyan látja Pozsony. Ha megállapodás születik, azt követően kezdődhet az érdemi munka, amibe már bele tartozik a hatástanulmány elkészítése is.

