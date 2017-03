Ha már az autók szaporodnak – avagy parkolók épülnek Nagymegyeren

A kazánház előtt, a geotermikus kút övezetében, az egykori piactéren formálódóról már szóltunk korábban, a másik helye közel a főúthoz, a lakótömbök közötti tágas terület, amelyet a gyerekek focipályaként és játszótérként használtak az elmúlt évtizedekben. Amikor még nem a kütyüket nyomkodták, és jóval többen is születtek.

Ez utóbbi parkoló még az önkormányzat 2016-os költségvetésében szerepelt mint önerős, az eredeti összeg szerint jelentősen drágább beruházás, melyet végül sikerült 150 ezer euróra csökkenteni, minthogy a kivitelezője úgymond saját cég, a Városi Műszaki Szolgáltató Kft. A munkálatokat még az elmúlt esztendő őszén megkezdték, de a kemény tél közbeszólt. Mint Hervay György, a városfejlesztési és építési osztály vezetője elmondta, 62 férőhelyes lesz a parkoló, mely természetesen olyan technológiával készül, hogy megfeleljen az előírásoknak, köztük a környezetvédelmi követelményeknek. Hangsúlyozta továbbá, hogy egyértelműen lakossági igény mentén döntöttek az új parkoló létrehozása mellett, sőt létezik egyenes parkolóépítési program, a város további négy-öt pontján szemeltek már ki, illetve készítettek elő területeket. Miközben, egy korábbi próbálkozástól eltekintve, Nagymegyeren továbbra is ingyenes a parkolás, s ezen egyelőre nem is kívánnak változtatni, azaz fizetőssé tenni, mint például Dunaszerdahelyen vagy Somorján.

A 2016-ban számos különféle, kisebb-nagyobb nagymegyeri-izsapi beruházást megvalósító Városi Műszaki Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Magyarics Norbert megerősíti, hogy dolgozóikat megviselte a kemény tél, előfordult, hogy „mínusz 15 fokban, szeles időjárásban kellett dolgozniuk, hogy az ütemtervet tartani tudjuk”. Ugyanakkor „száraz telünk volt”, ilyenképpen ma már úgy tűnik fel, hogy jóval a határidő előtt, március vége felé sikerül átadni a parkolót. Mindeközben a kft. folyamatosan, fennakadás nélkül ellátta valamennyi alapfeladatát, amely a kommunális szemét gyűjtésétől a hulladékgazdálkodáson át a közvilágítás üzemeltetéséig terjed – mondta az ügyvezető, akitől megtudtuk, hogy a parkoló építésével „teljesen új terület nyílt meg számunkra, parkolót önmagában a kft.-énk soha nem csinált, illetve utat sem, ez új kihívást jelent”.

Nehézséget a földmunkák során a jelentős szintkülönbségek eltüntetése okozott, valamint az, hogy először a közműhálózat számos elemét, vezetékét kellett mélyebbre helyezni, annyira fönt voltak. Egyébként kb. 2 ezer köbméter földet mozgattak meg és hordtak ki a területről, majd következett a szigetelés, megakadályozandó az olajszármazékok és egyéb káros anyagok bejutását a mélyebb rétegekbe, a talajvízbe. „Minden munkát mi végzünk, azaz 99,9 százalékban önerőből, egyedül a betonozást, illetve a felületének a kezelését fogjuk arra hivatott szakemberekkel végeztetni.” Mivel többek között megszélesítették a bevezető utat, elképzelhető, hogy a 62 férőhelyből 72 lesz, gondolva természetesen a mozgássérült autóvezetőkre is.

Magyarics Norbert tapasztalata, hogy elismerő szavakkal állítják meg az emberek, és alig várják, hogy átadják a parkolót. Ha már tartósan kevesebb gyerek születik, s azok is inkább bent, a lakásban tartózkodnak, mint kint – egyébiránt ennek is, annak is határon innen és túl szinte naponta sok és sokféle okát sorolják a szakemberek az írott és elektronikus médiumokban, kevés eredménnyel –, legalább a tömegesen szaporodó autóknak legyen több, nagyobb helyük A szóban forgó parkolóra úgyszólván már csupán napokat kell várni.



-bor