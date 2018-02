Ha vészhelyzetben vagy, nem beszélhetsz magyarul

Szlovákiában 2003-tól vezették be az Európai Unióban nemzetközileg használt számot, amelyen riasztható a rendőrség, a mentőszolgálat és a tűzoltóság is. A 15 éves működés alatt a 112-es segélyhívó számon több mint 20 millió hívást fogadtak a belügyminisztérium hatáskörébe tartozó központok Szlovákiában. Az országban minden megyei székhelyű járási hivatalon belül egy ilyen központ működik.

Az idei év elején az SMS-szolgáltatást is beindították, melynek segítségével akkor is elérhető a segélyhívó központ, ha a segítségre szoruló fél nem tud telefonálni, például életveszélyben van, esetleg siket, tehát másképp nem képes kommunikálni.

Amíg az ismert, 150, 155 és 158-as segélyhívó számokat a járási központokban kezelték, a magyarlakta régiókban - például Dunaszerdahelyen is - szinte mindig lehetett magyarul segítséget kérni, ugyanis az ügyeletes tisztek helyiek voltak, így beszéltek magyarul is. A 112-es segélyhívó létrehozása után idővel megszűntek ezek a helyi központok, amelyek az adott megyeszékhelyre kerültek - ott pedig az operátoroktól nem várták el a magyar nyelvtudást.

“Igaz, továbbra is működnek az ismert 150, 155, 158-as számok, ám az emberek egyre gyakrabban hívják a központi 112-es hívószámot. Ez egyrészt jó, másrészt viszont mivel ezek a központok a megyei székhelyeken vannak, alig van olyan központ, ahol magyarul is beszélnek az operátorok. Ezen változtatni akarunk, hiszen vészhelyzetben sokszor még az ember anyanyelvén is nehéz elmondani, mi a baj. Az idősekről már nem is beszélve”