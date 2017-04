Hagymások tavaszi ültetése

A hóvirág már elnyílott, s lassan elnyílnak a virágágyásokban a nárciszok és a tulipánok is. Ezekről tudni kell, hogy úgy három évig érdemes őket egy helyben hagyni. Addig a hagymák szaporodnak és növekednek, de három év után jobb, ha felszedjük őket. Ha a tulipánok elvirágoztak, letörjük róluk az elvirágzott szárat. A leveleit meghagyjuk, még akkor is, ha nem éppen szépek. A növény ugyanis a leveleiből tápanyagot raktároz el a hagymába. Így az szebb, nagyobb lesz. Most ültethetjük a nyáron-ősszel virágzó hagymás virágokat, melyek szintén tüneményes díszei a kiskertnek, virágágyásnak.

Az egyik legkedveltebb és egyben legelterjedtebb ide tartozó virág a gladiólusz, vagy más néven kardvirág. Szépen díszíti az ágyást, de sok háziasszony vágott virágként teszi vázába, esetleg a temetőbe. Hagymáit 6-8 cm mélyre, s egymástól 15-20 cm-re ültessük. A legfontosabb kártevője a nyugati virágtripsz, amely ha megtámadja, bizony tönkre teheti a virágzatát. Ezért ültetés előtt Dursban 480 Ec oldatába áztatjuk fél órára, s így ezt a problémát elkerülhetjük.

Nagyon népszerűek a dáliák. Sok fajtájuk ismert, a törpe dáliáktól a magas dáliákon keresztül a pom-pom dáliákig. Az ültetési távolságuk attól függ, hogy milyen nagy az adott fajta. A törpe fajtákat egymástól 25-30 cm-re ültethetjük, a magasabbakat inkább 80-100 cm-re, hiszen kisebb bokrot képeznek. Szintén használják vágott virágnak is, mert hosszan eltartható a vázában. Ősszel a gumóikat felszedhetjük, s fagymentes helyen tárolva a következő tavasszal ismét kiültethetjük.

Április-májusban ültethetjük fák alá vagy egyéb árnyékos helyre az utánozhatatlan illatú gyöngyvirágot, amely igazi "anyák napi" nagyon kedves virág.

A kannavirágot úgy 15 cm mélyre, s egymástól fél méteres távolságra ültetjük. Nyártól egészen a fagyokig folyamatosan virágzik. Ősszel a szárát kb. 10-15 cm magasan visszavágjuk, s a gumóját sok földdel együtt fagymentes helyre visszük, s így átteleltetjük.

A díszhagymának is több változata ismert. Van, amelyik méteresre is megnő, s vágott virágnak is alkalmas. A sziklakerti díszhagyma csak mintegy 25 cm magasra nő. Kedveli a napos helyet, nagyobb csoportokba ültetve igazi pompázatos ékszere a sziklakertnek. Ősszel ültetve május-júniusban, tavasszal ültetve július-augusztusban virágzik. Télálló, évről évre egyre jobban terjed, s egyre szebb lesz.

Az íriszeket szintén napos helyre, tízes csoportokban ültetjük, így mutatnak igazán. Szintén nyár közepétől virágoznak.

A fréziákat április-májusban ültetjük ki a kertbe. Illatos, szerény virágaikban augusztus-szeptemberben gyönyörködhetünk, nemcsak kint, hanem a szobában a vázában is. Nem télálló, a napos vagy félárnyékos helyeket kedveli.

Képen: Tubarózsa

Kevesen ismerik a tubarózsát. Ritkaságnak számít, pedig a kertünkben is meg tudjuk nevelni egyszerűen és könnyedén. Csodálatos, egyedi illatos krém fehér virágai vágott virágnak is alkalmasak, mivel 50-60 cm magasak. Már egy szál is fantasztikusan illatozik, csokorban pedig bódító, édes illata betölti az egész belső teret. Ültethetjük ágyásba vagy a teraszra nagyobb cserépbe is. Ha az első éven nem virágzik ki, legyünk türelemmel. Ősszel cseréppel együtt vigyük fagymentes helyre, s a következő tavasszal tegyük ki. Augusztus-szeptemberben virágzik. Meghálálja a kis törődést - krémfehér illatos virága kertünk ékes évelő dísznövénye lesz.

Jó munkát kívánok hozzá, és kívánom, hogy leljék örömüket a sok szép virágban!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

Forrás: agrocentrum.sk