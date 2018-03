„Hány embernek kell még meghalnia, hogy lemondjon?“ – Kaliňák nem vállal felelősséget

A belügyminiszter az RTVS Szombati párbeszédek című műsorában beszélt az előző napok történéseiről és politikai helyzetéről. „Jelen pillanatban minden erőnket arra fordítjuk, hogy felgöngyölítsük a gyilkossági ügyet, és az igazságszolgáltatás elé állítsuk az elkövetőket, illetve az esetleges felbérlőket. Ezután más témákkal is foglalkozhatunk“ – jelentette ki Kaliňák.

Kaliňákot még Marek Forgáč püspök idézett szavai sem hozták ki béketűréséből, aki Martina Kušnírová temetésén kijelentette, hogy Szlovákiának most olyan karakteres vezetőkre van szüksége, akik magukra vállalják a felelősséget, és hajlandók lelépni a porondról. „A politikában ez minden esetnél érvényes, és ha visszatekintenek a múltba, észreveszik, hogy az ilyen felszólítások inflációja különbözően hat. Amióta miniszter vagyok, tíz éve azt akarják, hogy távozzam“ – kommentálta a püspök szavait Kaliňák.

Braňo Dobšinský nem kímélte a belügyminisztert, egyenesen megkérdezte tőle:

„hány embernek kell még meghalnia, hogy azt érezze, amit egy civilizált országban politikai felelősségnek neveznek?“

Kaliňák erre úgy felelt, hogy a műsorvezető leegyszerűsíti a fiatal pár halálát. „Úgy gondolom, hogy ezzel leegyszerűsíti és könnyelművé teszi a fiatalok halálát. Számomra az a legfontosabb, hogy kiderítsük, ki és miért követte el a gyilkosságot. Minden mellékessel ezután fogok foglalkozni“ – tette hozzá Kaliňák.

A műsorvezető azt is megemlítette, hogy Martina Kušnírová édesanyja is felszólította Kaliňákot a távozásra. „Engedje meg, hogy az legyen az első helyen, hogy az ügyet kivizsgáljuk. Maga a fiatal pár halálát arra élezte ki, hogy én továbbra is miniszter maradok-e. Tíz perce ugyanazt a kérdést teszi fel, aminek semmi köze sincs a gyilkossághoz, és ez nagyon is bánt engem.“

Ezt követően a belügyminiszter azzal érvelt, hogy a rendőrség 2002 óta 70 eljárást folytatott azokkal az emberekkel szemben, akikről Kuciak írt. Később azonban hozzátette, hogy a hozzátartozók jogosan dühösek.

Cas.sk/para