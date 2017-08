Harabin úgy szórta a pénzt, mintha nem lenne holnap

A számvevőszék a 2009-es és 2010-es évet vizsgáló értékelésében kifejtette, hogy miután Harabin az igazságügy-miniszeri székéből visszatért a Legfelsőbb Bíróság élére, pazarló módon bánt a pénzforrásokkal, sőt, mi több, meglehetősen diszkriminatív módon osztogatta a jutalmakat.

Az ellenőrök rámutattak, hogy abban az időszakban rendkívül nagy különbségek voltak a jutalmazások közt, az összegek 50 euró és 30 ezer euró között mozogtak, a számvevőszék szerint pedig Harabin ezzel megszegte az egyenlő bánásmód elvét, továbbá a bírók jogait is arra vonatkozóan, hogy ne diszkriminálják őket.

Példaként említettek két bírót, akik 2010 októberében érkeztek a Legfelsőbb Bírósághoz, két hónap elteltével azonban már a legmagasabb jutalomban részesültek, egyenként 30 ezer eurót kaptak.

Más bírók, akik viszont legfeljebb 50 euró jutalmat kaptak abban az évben, a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsához is fordultak. További 5 bíró úgy tiltakozott, hogy visszatette az LB kasszájába azt a nyavalyás 50-est. Az ilyen esetekkel foglalkozott az Európai Emberjogi Bíróság is, és ott is megállapították a bírók jogainak megsértését.

Harabin ma ezekkel a jutalmazásokkal a Legfelsőbb Bíróság jelenlegi elnökét, Daniela Švecovát vádolja, aki egyébként maga kérte a számvevőszéki ellenőrzést. Annak idején Harabin helyettese volt, és utóbbi állítása szerint ő javasolta az összegeket.

Harabin a számvevőszéket vezető Karol Mitríket is kritizálta. Švecová nem kívánt reagálni Harabin kijelentéseire, mivel szerinte ő már a múltban is hazudott.

A számvevőszék ellenőrei számos kétes jutalmazásra világítottak rá a jelentésükben, ezek némelyike konkrétan Harabinnak járt. Az igazságügyi miniszteri poszton őt váltó Viera Petríková (HZDS) például 20 ezer eurót fizetett neki, miközben további 20 ezer eurót ítélt meg számára a Bírói Tanács, 2010-ben pedig további 73 ezer eurót.

A számvevőszék szerint ezeket a magas jutalmakat semmilyen módon nem indokolták, és nem derült ki, milyen rendkívüli cselekményt hajtott végre Harabin, hogy rövid időn belül érdemesnek tartotta őt Petríková ilyen magas jutalomra.

Rámutattak arra is, hogy 16 esetben összesen 94 ezer eurónyi jutalmat kaptak olyan bírók, akik kevesebb mint egy éve dolgoztak a Legfelsőbb Bíróságon.

Harabin egyébként már korábban is magas jutalmakat osztogatott a Legfelsőbb Bíróság élén. 2001-ben például volt olyan eset, amikor 400 ezer koronát (13 ezer euró) ítélt meg, egy évre rá pedig 685 ezret (23 ezer euró).

(SME)