HARMÓNIA: Hatodszor osztották ki a szlovákiai magyar zenei díjakat

A Csemadok Naszvadi Alapszervezete, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE) és az ötletgazda, Lábszky Olivér énekes-dalszövegíró 2011-ben megalapította a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat, melyhez hamarosan csatlakozott a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága.

A Harmónia díjak első ünnepélyes átadására 2012-ben a Komáromi Jókai Színházban került sor. Második alkalommal, 2013-ban a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ adott otthont a díjátadónak, harmadik alkalommal, egy évvel később pedig a kassai Thália színházban szervezték meg a rangos eseményt.

Két évvel ezelőtt, 2015-ben a somorjai Városi Művelődési Központ adott otthont a díjátadónak, amelyről a Paraméter is tudósított. Tavaly Nagykaposon adták át a szlovákiai magyar zenei díjakat,

idén pedig az érsekújvári kultúrház épületében találtak gazdára az elismerések.

A Harmónia Kuratórium idén hét kategóriában oszt ki díjakat. A gálaműsor házigazdái Schnelzer Tünde és Molnár László voltak.



Lássuk, az elismert szlovákiai magyar művészekből álló kuratórium döntése alapján kik nyerték el az idei Harmónia-díjakat!

Az év fiatal énekese vagy hangszeres muzsikusa (15-től 25 éves korig)

A kategória jelöltjei:

Andreas Varady

Černý Viktor

Farkas Attila

Kaszmán Saróka Liliána

Pastorek Cynthia Éva

Zsapka Attila, Harmónia-díjas énekes, zenész adta át a kategória győztesének járó díjat,

amelyet a rimaszombati születésű Andreas Váradynak ítéltek oda.

A külföldön élő, nemzetközileg is elismert gitáros nem tudott részt venni a szombati gálán, ezért Bertók István, Harmónia-díjas zenész vette át a fiatalnak járó elismerést.

Az év hagyományőrző népzenésze vagy népi zenekara

A kategória jelöltjei

Bicskás zenekar

Buzitai Citerazenekar

Fabotó Citerazenekar

Lukanényei citerazenekar

Ozsvald Dávid

A kategória győztesének járó díjat Korpás Éva, többszörös Harmónia-díjas művésznő adta át

a Fabotó Citerazenekarnak.

Korpás Éva az átadás előtt hangsúlyozta, különös örömet jelent számára, hogy a népzene is helyet kapott a kategóriák közt, a népművészet ugyanis nemcsak érték, hanem egyben egy fontos kincs is számunkra, amelyből táplálkozunk, és amelyet átadunk az utánunk következő generációknak is.

Az 1995 óta működő nagykaposi Fabotó Citerazenekarnak járó díjat a zenekar vezetője, Boczán Ferenc vette át.

Az év könnyűzenei együttese

A kategória jelöltjei:

Expired Passport

História

Phoenix RT

RAF-II

The Butchers

A díjat Buják Andor zeneszerző, zenész, a Ghymes alapítója adta át a kategória győztesének,

az Expired Passportnak.

Az 1998-ban Pozsonyban alapított dunaszerdahelyi székhelyű szubjektív hard rock zenekar tagjai: Takács Krisztina – ének, Vajda András – gitár, ének, Bartha Tamás – basszusgitár, Lacza Gergely – dobok, ütőhangszerek.

Az év komolyzenei szólistája, kórusa vagy zenekara

A kategória jelöltjei:

ifj. Reiter István

Kodály Zoltán Daloskör

Kristóf Réka

Rigó Ronald

Tóbisz Titusz

A kategória győztesének járó díjat Stirber Lajos zenepedagógus-karvezető adta át

a Kodály Zoltán Daloskörnek.

A Kodály Zoltán Daloskör tavaly ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. A kórus első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, majd az alapítók Ág Tibort kérték fel az irányításra.

Az év szólistája, zenekara vagy csoportja megzenésített vers, világzene, musical vagy dzsessz műfajban

A kategória jelöltjei:

Aranymetszés

Borostyán

Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nótaénekesek

Takács Bálint

Takács Krisztina

A Kuratórium által odaítélt elismerést Csehi Ágota zongoraművész adta át. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense az értékelés során kiemelte, abban rejlik a Harmónia-díj népszerűségének titka, hogy összképet kapunk általa a hazai magyar zenei életről, a jelöltek közt pedig mindig találunk fiatal tehetségeket.

A díjat idén Takács Bálint zenész, tanár, zeneszerző, dobos kapta.

Az év dala (2015–2017)

A kategória jelöltjei:

Arizóna – Pillangó

Emmer Péter – Végtelen út

História – Dasy

História – Van, ami úgy jó, ahogy van

Mészáros Tamás – Minden most indult el

Az év dala díjat Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója adta át

Emmer Péter gitárvirtuóznak, aki a Végtelen út című daláért nyerte el az elismerést.

A Harmónia 2017 életműdíját Duka-Zólyomi Emesének ítélték oda.

Duka-Zólyomi Emese muzikológus, könyvtáros 1944-ben született Pozsonyban. 1969-ben elvégezte a konzervatórium fuvola szakát, majd 1979-ben oklevelet szerzett a pozsonyi Comenius Egyetem zenetudományi szakán, 1981-ben doktorált. 1969–2004-ben a pozsonyi Egyetemi Könyvtár zenei kabinetjének vezetője; 1990–1997-ben a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója volt. A Szlovák Könyvtárosok Egyesülete zenei munkacsoportjának elnöke (1986−2004), a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke (1990−2010). Több amatőr kórus alapítója, vezetője. Kutatási témái a hangszerkészítés, a zenei művek könyvtári gyűjtése, a szlovákiai magyar zenei élet. Duka-Zólyomi Emese egészségügyi problémák miatt nem vehetett részt a gálán, így Csáky Erzsébet vette át helyette a díjat.

Az év könnyűzenei előadóművésze kategóriában Harmónia Kuratórium 2017-ben nem osztott ki díjat.

A gálaesten fellépett a Bicskás Zenekar, Sárközi Xénia énekesnő, a csallóközi Arizóna zenekar, Kovács Norbert gitárművész, Korpás Éva színművésznő és tanítványa, Szabó Julcsi, valamint Gerendás Péter családi zenekara.



