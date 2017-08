Hárommilliárdnál jár a Despacito!

A 24.hu idézte, hogy amikor Fonsi 2,997 milliárddal átvette a minden idők legtöbbet megnézett videója címet, azt mondta a Time-nak, köszöni a YouTube-nak, hogy ezt elérhette, a megosztóoldalnak óriási szerepe van abban, hogy a zeneipar mennyire megváltozott mára. Egyelőre nem tudja felfogni, mit tett ezzel, de szeretne másokra is hatással lenni, nekik is sikerülhet.

A Despacito június közepén érte el a kétmilliárdot, másfél hónap alatt pedig további 1 milliárd alkalommal tekintették meg a YouTube-on. Ezzel maga mögé szorította Whiz Khalifa slágerét, a See You Againt, amelyet Paul Walker tiszteletére írt a Halálos iramban 7 c. filmhez.

(24.hu)