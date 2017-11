A használt dolgok is lehetnek hasznosak – gardróbvásár Dunaszerdahelyen

"Ökoság" vegyítése az okossággal – akár ez is lehetne a I Love ECO önkéntesei által szervezett civil kezdeményezés mottója.

Rengeteg olyan dolgot vásárolunk, amelyről később kiderül, egyáltalán nem volt rá szükségünk és használni sem tudjuk. A legtöbben ilyenkor egészen egyszerűen megválnak a feleslegessé vált – gyakran vadonatúj – dolgaiktól, ahelyett, hogy új gazdát keresnének nekik.

"Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy igenis a használt dolgok is lehetnek hasznosak. Az ismert divatmárkák tonnaszámra gyártják a ruhákat, és az sem ritka, hogy embertelen körülmények közt dolgoztatnak, akár gyerekeket is. Ez a nap arról szól, hogy, bebizonyítsuk: másodkézből is szép holmikat vásárolhatunk, ezáltal pedig még a környezetvédelemhez is hozzájárulunk" – fűzte hozzá Gasparik B. Krisztina, aki Lovas Krisztina mellett a megmozdulás másik társszervezője.

Az érdeklődők szombaton délelőtt 10 órától 12:30-ig nézelődhetnek, vásárolhatnak a dunaszerdahelyi Buena Cafe kávézóban, ahol 15 jelentkező árusíthatja feleslegessé vált dolgait – maximálisan 5 euróig. Ruhákon kívül könyveket, cipőket és kiegészítőket is kínálnak majd.

"Fontos, hogy a résztvevők nem keresni akarnak, hanem rájöttek, nem kell feltétlenül kidobni feleslegessé vált dolgaikat, hiszen lehet, hogy azokat mások szívesen hordanák" - tette hozzá Krisztina.

Aki pedig nem szeretne vásárolni, akár fát is ültet a városban: az I Love ECO csoport tagjai ismét faültető napot szerveznek szombaton délelőtt 9 órától a dunaszerdahelyi Keleti lakótelepen.



(para)