Hasznos tanácsok másnaposoknak – ahol túl jól sikerült a szilveszteri buli...

A világon most sok-sok ember szenved másnaposságban. Mutatunk néhány trükköt, amivel könnyebben átvészelhető ez a fránya nap...

Az alkohol gátolja a vízvesztést megakadályozó hormon termelését, vagyis vízhajtó hatású: italozás közben az ember több vizet veszít, mint amennyit – akár csak sörözéssel is – bejuttat, ezért a szervezet kiszárad. Ezért fontos a kellő mennyiségű folyadékfogyasztás – a választott folyadék lehetőleg alkoholmentes legyen...

Nem is a víz a legjobb választás, hanem a magas fruktóztartalmú italok, vagyis a gyümölcslevek – kicsit hígítva. Ha épp nincs otthon, hasonló eredményt érhetünk el egy teával is, ha mézet teszünk bele. Az ásványi anyagok pótlására ásványvíz vagy nyers gyümölcs fogyasztása a legalkalmasabb, utóbbival fruktózhoz is hozzájuthatunk.

A túlzásba vitt italozás felborítja az alvást is, kimaradnak miatta a REM-fázisok. Márpedig a pihentető alváshoz 3-4 REM-fázison is át kellene esnünk az éjszaka folyamán.

A macskajaj sokszor makacs szédüléssel jár, pontosabban folytatódik még előző estéről. Ezt a középfülben található három félkörös ívjárat okozza, mert az alkohol hatására felhígul az egyensúlyérzékünket befolyásoló eredetileg sűrű, zselés folyadék.

A fejfájásra alkalmazhatunk nem szteroid gyulladáscsökkentő készítményeket, minden mást az elvesztett anyagok pótlásával kell megoldani.

A gyomorbántalmakra, konkrétan gyomorhurutra tej, tejes ételek fogyasztása ajánlott. Az újabb adag alkohol, a dohányzás, fűszeres, csípős ételek, hagyma, hüvelyesek nem tesznek jót a gyomornak.



24.hu