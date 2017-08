Hatalmas a káosz Amerikában a napfogyatkozás miatt

Az oregoni rendőrség közlése szerint Portland városától 240 kilométerre délkeletre például 12 kilométeres kocsisor araszolt.

Az emberek el akarnak jutni Oregon azon részébe, amely a napfogyatkozás egész országot átszelő sávjába esik, ebben a száz kilométer széles sávban a Hold teljesen ki fogja takarni a Napot. Oregon első azon 14 szövetségi állam közül, ahol a napfogyatkozás kezdődik hétfőn helyi idő szerint 10 óra 17 perkor. Egymillió embert várnak Oregonba, ami a szövetségi állam lakosságának 25 százaléka. A rendőrség azzal számol, hogy 250 ezerrel több gépkocsi lesz az utakon.

Ez az állam életében a legnagyobb közlekedési káoszt fogja előidézni egy helyi tévéállomás szerint. A helyi rendőrség digitális kijelzők százait helyezi ki az utak mentére, hogy információkkal segítse a közlekedőket - közölte az állam közlekedési hatóságának szóvivője. Azzal is segítik a haladást, hogy a következő napokra felhagynak az útépítési munkálatokkal, bezárják a súlymérő állomásokat, ahová rendőröket és mentősöket fognak kitelepíteni.

A helyzetet bonyolítja, hogy a napfogyatkozás sávjának közelében négy erdőtűz is ég. Az illetékesek aggódnak amiatt, hogy újabb tüzeket lobbanthatnak fel a kempingezők és villámok. Kilencvenkilenc éve nem látott teljes napfogyatkozás lesz az Egyesült Államokban augusztus 21-én, a nyugati parttól a keleti partig, egy az egész országot átszelő sávban látható lesz, ahogy a Hold teljesen kitakarja a Napot.

Legutóbb 1979-ben volt olyan teljes napfogyatkozás, amely a kontinentális Egyesült Államok egyes részeiről látható volt, a mostanihoz hasonló esemény azonban utoljára 1918-ban következett be. Teljes napfogyatkozás esetén a Hold elhalad a Nap és a Föld között, rövid időre teljesen kitakarja a Napot, így annak csak külső légköre, koronája látható az égbolton. Kedvező időjárás esetén augusztus 21-én Oregontól Dél-Karolináig 14 államban lesz megfigyelhető a teljes napfogyatkozás délelőtt 10 óra 16 perc és délután 2 óra 48 perc között.

Az "amerikai sötétség" lázban tartja a tudósokat és a lakosságot is. Az Egyesült Államok északnyugati térségétől délkeletig húzódó, mintegy 100 kilométer széles sávban látható égi jelenség mintegy két és fél percig tart majd. Ezen a területen 12 millióan élnek, további 200 millióan pedig egy napi utazásra. Ráadásul a Hold árnyéka 20 nemzeti parkon is átvonul.

11 műhold, három repülőgép és több mint 50 meteorológiai léggömb figyeli majd a napfogyatkozást, amelyet élőben is közvetítenek. A megfigyelésben a Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is részt vesznek. Emellett a Földről több ezer privát teleszkóp is követi, amint a Hold elhalad a Nap és a Föld között.



MTI/para