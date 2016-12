Hatalmas robbanás volt Balatonfűzfőn

A lángok körülbelül 70 négyzetméteren csaptak fel, az oltáson fűzfőgyártelepi, pétfürdői, veszprémi, székesfehérvári és siófoki tűzoltók dolgoztak a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.

A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség - tette hozzá a szóvivő. A parkoló autókat vízsugárral hűtötték, hogy megelőzzék további tűz keletkezését.

A balatonfűzfői polgármester is megerősítette a hírt, azt mondta, a településen és Balatonalmádiban is többen is nagy robbanást hallottak – írja a 24.hu.

A tüzet 17 óra után sikerült eloltani.



MTI/24.hu/para