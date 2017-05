Hatalmas UFO repkedett a város fölött, az emberek rettegnek (videó)

Aznap este több nagyváros felett is észrevették az ismeretlen tárgyat. Egy szakértő szerint készülhetünk a megszállásra - írja a 24.hu.

Az UFO a New York-i Szabadság-szobor körül repült el. Rengetegen látták a jelenséget, többen videóra is vették, ahogy a jármű elhalad a szobor mellett. Egy UFO-szakértő szerint egyértelműen idegen technológiáról van szó, hiszen a Földön nem léteznek ilyen alakú repülőgépek, és azok nem is tudnának így mozogni a levegőben.

Ugyanabban az időben számos amerikai nagyvárosból is érkeztek felvételek, amiken hasonló UFO-kat látni. Az emberek rettegnek, hogy invázió készül.

