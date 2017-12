HAVAZÁS: Fennakadások a közlekedésben, életet mentettek a tűzoltók

A pozsonyi tűzoltók amellett, hogy letört faágakat távolítottak el az utakról, egy ember életét is megmentették, aki a járművében ragadt az erdőben Bazin és Limach között. Az illető nem tudott kijönni az erdőből a leszakadt faágak miatt, segítségére a tűzoltók siettek.

A zjazdnost.sk portál tájékoztatás szerint jelenleg az ország nagyobb részén járhatóak, vizesek az utak. Az északi járásokban azonban továbbra is hó nehezíti a közlekedést, több útszakasz továbbra is havas. A Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) tájékoztatása szerint Vágújhely, Krajné, Myjava, valamint Poprád, Považská Bystrica és Tvrdošín környékén is kásás, illetve frissen hullott hóréteg borítja az úttestet.

Az előrejelzés szerint az elkövetkező napokban megenyhül az idő: hétvégén már nem kell számítanunk havazásra, a szilveszter napja azonban esős lehet, legalábbis ami a délelőtti órákat illeti. Vasárnap már 7-8 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk nappal, és erősebb széltől sem kell tartanunk.



TASR/shmu/para