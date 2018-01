Havonta ezrek néznek pornót a brit parlamentből

A legutóbbi választás óta több mint 24 ezer alkalommal próbáltak meg pornográf oldalakat elérni a brit parlament informatikai rendszerén keresztül: ez napi 160 letöltési kísérletet jelent olyan eszközökről, melyeket a képviselők, asszisztenseik és az intézmény személyzete használ – írja a 444.hu a The Guardian-re hivatkozva.

Az adatokat közérdekű adatigénylésre válaszul adta ki a parlament és a közleménye szerint a látogatási kísérletek többsége nem volt szándékos. Az is kiderült az adatokból, hogy jelentős visszaesés történt: 2016-ban a parlamenti szűrőrendszer 113 ezer látogatási kísérletet észlelt, míg egy évvel korábban ez a szám 213 ezer volt.

A tavalyi számok hiányosak, mivel a brit parlament informatikai rendszert váltott, de március és október között összesen 30876 kísérletet regisztráltak. Az alacsony számot az is magyarázza, hogy április és június eleje között a választások miatt nem ülésezett a parlament, majd szeptemberig szabadságon voltak a képviselők.

A parlament közleménye is hangsúlyozta, hogy a látogatási kísérletek többsége nem szándékos volt, és hogy a számok a kísérletekről, nem konkrét látogatásokról szólnak. Kiemelték azt is, hogy összesen 8500 számítógépnek van jogosultsága csatlakozni a parlamenti hálózathoz, és hogy az adatokba a személyes használatú eszközök is beletartoznak, melyekkel a helyi wifihez csatlakoztak.

444.hu