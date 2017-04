Hej! Hogyan hangzik angolul, hogy Dunaszerdahely?

Az elkövető annak az Auxtnak a rendszerébe mászhatott bele, aki a Rado Procházka-féle pártot képviselte ugyanannál a tárcánál, a közlekedésinél. Fogta magát a hacker, feltörte Auxt oldalát, és félanalfabéta módon, slotai színvonalon pocskondiázni kezdte a vasúti kétnyelvűsítési programot.

Csak zárójelben, ennek a szívderítő projektnek keretében helyezték ki pénteken Dunaszerdahelyen és Komáromban is a magyar nyelvű vasúti helységnévtáblákat.

Hát ez a titokzatos delikvens nagyon ártani akar Auxtnak, hiszen a sztrádák egykori főmuftijának facebookjára felrakott írásból csak úgy süt a tahóság. Ezzel szemben a sztrádaguru európai iskolázottságot hirdet magáról, aki minimum tudja, hogy a saját nevét nem úgy írják, hogy aukszt. Szóval, visszatérve a trollra, lehet, hogy etet minket, de úgy tűnik, nem tudja helyesen lepötyögni a hidas miniszter nevét. Önkéntelenül is megszalad a keze, és kényszeresen mekcsenyt rak az „s“ bötűre, mondván: „Éršek „miniszter“ nagyon érdekes megmozdulásai folytatódnak.“ Aztán a taplója kiböki, mi szúrja csípás szemét: „Sztrádák építése helyett inkább nevezzük át az összes állomást magyar nyelvre“ – mintha a két dolog nem férne meg békésen egymás mellett. Mintha ráadásul valaki akár egy települést is át akarna nevezni, nem hogy az összeset. Különben is, átnevezni? Mire? Az utolsó átnevezési hullám a múlt század negyvenes éveinek második felében lezajlott, csak úgy sorjáztak katonásan a mindenféle –ovók. Bemasíroztak ide a stúrovók, tesegyíkovók meg gabcsíkovók. Tikokoszovó, hogy a légből kapottak mellé biggyesszünk még egyet oda.

De most ilyenről nincs szó. Az átnevezést hagyjuk a történelem szemétdombján.Viszont az agyilag zokni hekker az ilyen többszörös ellentmondásokra ügyet sem vet, a napi erekcióját már előcsalogatta a mekcsenyes piszkálódással. Most biztos hátradőlve horkol az ejakulátumában. De nicsak, felhorkan, és bizony ráránt még a barma. Folytatódik az flúgos futam utolsó köre. A névtáblák kihelyezésével kapcsolatos helyzetnél maradva a trollkirály rákészül az utolsó mondatára. A kegyelemdöfésre: „Ha már ennyi nyelven van szükség ezekre a táblákra, akkor angolul miért nem tüntetjük fel?“

Itt a baj nem kicsi. Mintha Dunaszerdahely neve angolul nem pont úgy lenne, hogy „Dunaszerdahely“. Majd a homlokodra tetováltatjuk, hogy Danubian Wednesday marketplace!

De fütyülni a szerencsétlen exigazgató bőrébe bújt fajankóra! Aki auxtos álarca mögül világgá posztolta perverz szerencsétlenségét. Inkább leplezzük le! Gyorsan szólni kell az autópályaügynökség exdirijének, hogy valaki matat a rendszerében. Hogy valakinél elgurult a gyógyszer, és így az agymenésben szenvedőnek nincs ki a négy kereke. Így meg nem juthat messzire.