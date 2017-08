Hetvenhárom év telt el a Szlovák Nemzeti Felkelés óta

1992 szeptemberében a Szlovák Nemzeti Tanáncs augusztus 29-ét államünneppé nyilvánította. Minden évben Szlovákia különböző ünnepségein megemlékeznek erről az eseményről, a legnagyobb ünnepségeket Besztercebányán rendezik.

A központi ünnepségeket minden évben ausztus 28-án és augusztus 29-én tartják.

1944. augusztus 27-augusztus 28-án az önállóan tevékenykedő partizánok két komoly akciót hajtottak végre. Rózsahegyen (Ružomberok) az ottani laktanya katonáival együtt átvették a hatalmat a városban és elkezdték a helyi németek lemészárlását, Turócszentmártonban (Martin) pedig rajtaütöttek a Romániából hazatérő Walter E. A. Otto alezredesen és 24 tagú kíséretén és mindenkit megöltek. Bár a németek korábban is fontolgatták az ország megszállását, ez a két akció meggyőzte őket a sürgős fellépés szükségességéről. Augusztus 29-én a német egységek megkezdték az ország megszállását, Ferdinand Čatloš este hétkor tartott rádióbeszédében hazaárulónak nevezett minden ellenállót, ami zavartságot okozott a felkelőknél. Ezért végül Ján Golian alezredes rendelte el egy órával később az ellenállást, ezzel kitört a szlovák nemzeti felkelés.

A felkelés az ország középső részére terjedt ki, mivel a nyugati egységek nem voltak hajlandóak engedelmeskedni, az Eperjesen összevont két hadosztály parancsnoka, Viliam Talský pedig repülővel a lengyelországi szovjet parancsnokságra repült és a vezető nélkül maradt katonákat a németek hamar lefegyverezték. Így a felkelés legütőképesebb katonai erejét veszítette el és a front megnyitása sem sikerült.

A felkelés központja Besztercebánya lett. Tiso elnök továbbra is kitartott a németek mellett és segítséget kért tőlük a felkelés leveréséhez. A harcokban a németek mellett a hadsereg többi része és a Hlinka-gárda is részt vett. A Kárpátok területén fokozódó szovjet nyomásnak, a Besztercebánya körüli hegyvidéknek, és az amerikai és szovjet légierő támogatásának köszönhetően az ellenállók a rossz időzítés és felkészületlenség ellenére is két hónapig ki tudtak tartani. A németek a Horthy sikertelen kiugrási kísérlete után nyilas uralom alá került Magyarországról rendeltek át német alakulatokat a szlovák területre, amelyek október 27-én elfoglalták Besztercebánya városát is. A felkelés elfogott vezetőit kivégezték vagy koncentrációs táborokba szállították.

A felkelést mindkét részről atrocitások kísérték, a németek és a kollaboránsok a felkelést támogatók ellen, míg a partizánok a német lakosság ellen követtek el bűncselekményeket. Mintegy 12 000 civil halt meg a felkelés idején, közülük 2400-at a felkelők öltek meg. A harcokban a németek 93 települést teljesen leromboltak, Garamnémetfalva (Nemecká) faluban kb. 900 lakost, Keremcse (Kremnička)faluban kb. 750 főt mészároltak le. Tiso kollaborálásának köszönhetően a németek letettek a felkelés központjaiul szolgáló települések kollektív megbüntetéséről és a fogságba esett felkelő katonák egy részét is hazaküldték.

A Híd nyilatkozatot adott ki az államünnep alkalmából

"A mai ünnepen Szlovákia polgárainak bátor tetteire emlékezünk. Azokra az emberekre, akik nemzetiségi hovatartozásukra való tekintet nélkül képesek voltak együtt szembemenni a nácizmussal. Igaz, 73 esztendő telt el azóta, mégis fontos, hogy emlékezzünk, hogy az akkor történteket ne töröljük ki az emlékezetünkből.

Hiszen e szörnyű ideológiának napjainkban is egyre több követője van. Sajnos ma is élnek közöttünk extrémisták, akik nemcsak az akkori fasiszta rezsimet éltetik, a fasiszta parlamenti párt támogatásával most is aktívan támogatják ezeket az eszméket. Elengedhetetlen, hogy az akkor történteket felidézzük és arról sem feledkezzünk meg, hogy az a rezsim saját álampolgárait is haláltáborokba küldte.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik azokban a nehéz időkben hozzájárultak a mi szabadságunk kivívásához, de azoknak is, akik ma is védelmezik a szabadságot, a demokratikus alapelveket és nyíltan bírálják a fasizmust. A Szlovák Nemzeti Felkelés is arra emlékeztessen, hogy a demokráciát és a szabadságot továbbra is óvnunk kell" – olvasható a sajtóközleményben.

TASR/Wikipédia