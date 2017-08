HÍD: Igazságosabbak a nyugdíjak

A Híd politikusai már a választások előtt figyelmeztettek a nyugdíjak túlságosan alacsony, mindössze 1,90 eurós valorizációjára, ami Szlovákia történetében a legalacsonyabb nyugdíjemelés volt. Az, hogy a Hídnak fontosak a nyugdíjasok, a párt kormányba való belépésével is beigazolódott. A kormányzással reális esélyt kapott a nyugdíjpolitika befolyásolására, s ennek eredményeként a nyugdíjak jelentősen, 8,2 euróval emelkedtek. Ha a nyugdíjakat idén is a választások előtti számítás szerint valorizálták volna, azok mindössze 1,3 euróval emelkedtek volna. Tovább dolgozunk azon, hogy a soron következő nyugdíjemelés is megfelelően bőkezű legyen.

A régi nyugdíjasok közül sokan érzik úgy, hogy igazságtalanság érte őket, hiszen ha a 2004 utáni feltételek mellett mentek volna nyugdíjba, érezhetően magasabb járulékot kapnának. Róluk sem feledkeztünk meg. A régi nyugdíjasok jogosan érzik, hogy igazságtalanul jártak el velük szemben. Intézkedéseinknek köszönhetően ez a probléma most rendeződik. 13 hosszú év után több mint 100-ezer nyugdíjasnak számolják át a nyugdíját. Tudatosítjuk, hogy ennyi év után ebben az ügyben lehetetlen a teljes igazságtétel, ezt a lépést az érintett régi nyugdíjasok felé inkább gesztusként értékeljük. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy erkölcsi kötelességünk volt legalább ilyen módon segíteni ezeken az embereken.

A Híd folyamatosan olyan javaslatokon dolgozik, amelyek ténylegesen segítik majd a nyugdíjasokat. Azt szeretnénk, hogy a megbízás alapján dolgozó nyugdíjasoknak 200 euró bevételig ugyanúgy ne kelljen járulékot és egyebeket fizetniük, mint a diákoknak.

A szlovákiai demográfiai mutatók ismeretében elkerülhetetlen, hogy az országban stabil, attraktív és teljes értékű II. nyugdíjpillér is működjön. Egy olyan pillér, ami a nyugdíjkorhatár elérése után a takarékoskodó számára további anyagi forrást biztosít majd a tisztességes megélhetéshez. Ezért kezdeményeztük azt a törvénymódosítást, amelynek köszönhetően a II. nyugdíjpillér stabilizálódik és attraktívabbá válik a takarékoskodók számára. Egy egyszerű feltétel teljesítésével (a nyugdíjkorhatár elérésekor legalább az átlagnyugdíj biztosított legyen, ez jelenleg körülbelül 425 euró), amit törvénybe is foglaltunk, az eddiginél jóval több ember dönthet majd szabadon a II. pillérben felhalmozódott megtakarításáról. Ezek az emberek eldönthetik, hogy a megtakarításukból életük végéig szóló nyugdíjat vesznek-e ki, részletekben fizettetik-e ki ezt az összeget, orvosi műtétre, gyógykezelésre, esetleg egyéb élethelyzetek megoldására használják fel, esetleg megtakarított pénzüket vastartalékként hagyják kamatoztatni a II. pillérben.

(PR-cikk)