A Híd is Luntert támogatja a besztercebányai megyeelnöki posztra

A Híd a novemberi megyei választásokon Besztercebánya megyében az elnöki pozícióra Ján Lunter polgári jelöltet fogja támogatni. Nagy László, a párt megyei elnöke szerint Lunter nagy esélyekkel indul, és a megye lakosaitól elegendő támogatást kaphat ahhoz, hogy legyőzze Marián Kotlebát. „Nem akartunk saját jelöltet állítani, célunk a legerősebb demokratikus jelölt, Marián Kotleba ellenjelöltjének támogatása” – jelentette ki Nagy. Lunter erejét a közvéleménykutatások legutóbbi eredményei is igazolták.

Ravasz Ábel, a Híd alelnöke, romaügyi kormánybiztos szerint a legalkalmasabb jelölt kiválasztásakor Lunter erős programja is mérvadó volt. A vidékfejlesztés és kisebbségi politika esetében is jó megoldásokat kínál. „A tárgyalások folyamán meggyőződtünk arról, hogy Lunter az a jelölt, aki beindíthatja a fejlődést Közép-Szlovákia legelmaradottabb régióiban. Érti, mire van szüksége a helyi kisebbségeknek is, és biztosíthatja jólétüket,“ – jelentette ki Ravasz.

A Híd képviselői tudatosítják, hogy a megyében komoly a helyzet, és nem csak a megyei, de országos szinten is a demokratikus értékeket képviselő pártok közös fellépését támogatják. A párt ezért az összes jelölttől felelős hozzáállást vár. Ján Lunter támogatásáról véglegesen a párt szombati Országos Tanácsa dönt majd.

A Smer csütörtökön jelentette be, hogy támogatják a független Ján Luntert a megyei választáson.



