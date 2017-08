HÍD: Már lesz pénz a kultúránkra

Már ellenzéki parlamenti pártként is kezdeményeztük egy olyan intézmény létrejöttét, amely önálló döntéseket hozhat a hazai kisebbségi kulturális térben. Ezt ellenzékből nem tudtuk megvalósítani, kormánypártként viszont sikerre vittük.

A Kisebbségi Kulturális Alap alulról épülő döntéshozó szerv. Törvényi szinten szabályozott, a kulturális minisztériumba betagozódott, saját igazgatóval rendelkező szervezetként működik majd. A Hídban a felsoroltak, illetve a nagyobb támogatás elérése mellett azt is fontosnak tartottuk, hogy az új rendszer figyelembe vegye annak tényét, hogy a Szlovákiában élő nemzetiségek jelentősen különböznek, igényeik is eltérő jellegűek. Az alap csaknem három évtized után ezt is lehetővé teszi. A kisebbségek céljairól végre nem hivatalnokok, hanem szakmai bizottságok döntenek - átlátható kritériumok szerint. A bizottsági tagokat kisebbségi kulturális szervezetek választják. Mindezt figyelembe véve kijelenthetjük, a Híd megteremtette a szlovákiai magyarság kultúrájának rendszer szintű finanszírozását, s ezzel először nyílik lehetőség önálló szlovákiai magyar kultúrpolitika megvalósítására.

A "rólunk nélkülünk" korszaka véget ért.

Kisebbségeink végre megérték azt, hogy stabil, kiszámítható, jól finanszírozott, önkormányzó kulturális támogatást kapnak a szlovák államtól. A keretösszeg 8 millió euró, s ebből az idei 2,2 millió helyett jövőre már 4,1 millió jut a magyar kultúra támogatására. A kultúrára költhető összeg a többi kisebbség esetében is hasonló arányban növekszik.

Az intézmény igazgatója, akit nyilvános meghallgatás után titkos szavazással választott meg egy héttagú szakmai bizottság, a jogszabály értelmében e hónap elején foglalhatta el a posztját. Megkezdheti az intézmény kiépítését, a szakmai bizottságok és az igazgatótanács megalakítását. December végéig pedig ki kell írnia a jövő évre vonatkozó pályázati felhívásokat.

A jogszabályi háttér adott, a lehetőséget a kisebbségi szervezetek által megválasztott bizottsági tagok töltik meg konkrét tartalommal. Bízunk abban, hogy kultúránk fejlődését szolgáló, észszerű döntéseket hoznak.

