HÍD: Már nem kell félni a végrehajtótól

A bíróságokon várakozó 3,6 millió végrehajtás nagy része feldolgozatlan, az adósság számos esetben behajthatatlan. Ezek az ügyek nem maradhatnak éveken át rendezetlenül. Megengedhetetlen, hogy a hitelezők ne jussanak hozzá a pénzükhöz, a bajba jutott emberek, akik gyakran önhibájukon kívül, egy korábbi rossz döntés miatt váltak fizetésképtelenné, pedig évekig bizonytalanságban éljenek.

Megtaláltuk a módját annak, hogyan segítsünk. A megoldás a csődvédelemről és szerkezetátalakításról szóló törvény módosítása.

Megkönnyíti az egyének és az állam dolgát, tisztességes az adóssal szemben, emellett növeli a követelések behajthatóságát. Hiszen az igazságszolgáltatáshoz mindenkinek joga van. Az áprilistól érvényes jogszabály egyszerűsíti, s ezzel gyorsítja az eljárást, átláthatóbbá teszi, megszünteti az adós és a végrehajtó közötti egészségtelen kapcsolatokat, s ami a legfontosabb, bevezeti a személyes csődvédelem (magáncsőd) intézményét.

Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter törvénymódosítása jelentősen megváltoztatja a fizetésképtelenné vált állampolgárok, magán- és természetes személyek, egyéni vállalkozók adósságtörlesztési feltételeit. A magáncsőddel megelőzhető, hogy egy súlyosan eladósodott személy anyagilag teljesen ellehetetlenüljön és olyan helyzetbe kerüljön, ahonnan már tényleg nincs kiút. Az embereknek újabb esélyt adtunk arra, hogy kikerüljenek az adósságcsapdából.

Az állam úgy nyújt segítő kezet, hogy a vagyonnal nem rendelkezők az államtól kapnak segítséget az adósságrendezésre. Ennek két módja van. A csőd és a visszafizetési vagy törlesztési naptár. Az adós dönti el, melyiket választja, de mindkettőt az újonnan létrehozott Besztercebányai Végrehajtási Bíróság rendeli el. Eddig 350 bíró és 600 bírósági hivatalnok foglalkozott végrehajtással, a módosítás értelmében ezentúl ezeket az ügyeket csak a besztercebányai bíróság intézi. Ezzel felmentjük a többi bíróságot a végrehajtási ügyek alól, aminek köszönhetően több idő jut az egyéb perekre.

A személyes csődvédelemről szóló jogszabálynak van egy második része is, ami az úgynevezett nagy szerkezetátalakítást érinti. Ezzel a hitelezők jogait védjük a spekulatív restrukturalizációval szemben. A felszólítási eljárásról szóló törvény a klasszikus fizetési felszólítás teljes értékű lehetőségeként vezette be ennek elektronikus változatát, amellyel az egész folyamatot meggyorsítjuk és hatékonyabbá tesszük, így végeredményben lerövidítjük azt az időszakot, amely alatt a vállalkozó hozzájuthat a követelésből származó pénzéhez.

A törvény a végrehajtókat is szigorúan szabályozza. Megköveteli, hogy személyi, anyagi és műszaki szempontból is felkészültek legyenek. Díjuk pedig nem haladhatja meg a tartozás összegét.

Azt is fontosnak tartottuk, hogy a módosítások megakadályozzák a magáncsőd intézményével való visszaélést. A hitelező csalás vagy rossz szándék gyanúja miatt kérheti az adósságeltörlés semmissé nyilvánítását. Azt is tudni kell, hogy vannak olyan tartozások, melyeket az új jogszabály értelmében is törleszteni kell. Ilyen például a kiskorú gyermeknek fizetett tartásdíj, a jelzáloggal hitelesített banki követelés vagy a kiszabott büntetések. A restrukturalizáció során a nem kedvezményezett hitelezőknek is meg kell kapniuk követelésük legalább 50 százalékát.

A személyes csődvédelem intézményének létrehozásával megteremtettük az újrakezdés lehetőségét. Az adósságrendezésnek ezt a formáját áprilistól 680 személy kezdeményezte.

Ha nehéz élethelyzetbe került, ne vállaljon feketemunkát, forduljon a megyeszékhelyen működő jogsegélyszolgálathoz: www.centrumpravnejpomoci.sk

(PR-cikk)