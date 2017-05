Hihetetlenül beteges az új Baywatch szinkronos előzetese (videó)

Már az utómunkálatokat tapossa a Dwayne Johnson főszereplésével készülő Baywatch mozifilm, amelyben A Szikla oldalán olyan fiatalok fogják a vízimentőket játszani, mint Alexandra Daddario, Priyanka Chopra és Kelly Rohrbach.

A Seth Gordon rendezésében készült mozihoz kb. egy héttel ezelőtt érkezett meg a harmadik, egyben utolsó előzetes, amely már abból is ízelítőt adott, hogy az ökörségek mellett milyen vulgárisak is lesznek a filmben a szereplők, különösen Johnson és Efron. A trailert immár szinkronosan is végignézhetjük:

Az 1989-2001 között futott tévésorozat alapján forgatott mozifilm sztorija nagyjából az lesz, hogy a Los Angeles-i partok nagymenője, Mitch Buchanan (Johnson) életében a még nála is lazább és pofátlanabb Matt Brody (Efron) érkezése fogja felkavarni az állóvizet, miután a srácot felveszi Buchanan főnöke, mondván új arc kell a “Baywatch-brand” élére. Az egymás iránt távolról sem lelkesedő izompacsirtáknak aztán egy különös gyilkossági ügyben kell majd elkezdeniük nyomozni, amely persze nem fog egyszerűen menni nekik, lévén egyikük sem azért lett vízimentő, mert éppenséggel egy kimondott észkombájn.

A Baywatch május 26-án fog debütálni az amerikai mozikban, a hazai premierdátum még nincs meg.

24.hu