Hímes világ Izsapon

A Nagymegyerhez tartozó település közösségi házában a hímes tojások mellett további hagyományos húsvéti motívumok, szimbólumok, azaz állatfigurák, terítők, asztali és falidíszek világába csöppent a tárlatnyitó közönsége, melyet Lojkovič Sámuel polgármesterrel és Mikóczy Dénes alpolgármesterrel egyetemben a rendező helyi Iqus Polgári Társulás nevében Ábrahám Margit elnök üdvözölt.

Mint megtudtuk, december óta ez már a harmadik kiállítása az úgymond kézműves jellegű tárgyaknak, s ezt még az idén újabbakkal szeretnék folytatni. – A sorozat ötlete tavaly született meg, amikor a falu első írásos elmlítésének 720. évfordulóját ünnepeltük, többek között egy olyan tárlattal, melyet régi abroszokból, kancsókból, konyhai és egyéb egykori használati eszközökből készítettünk – meséli Ábrahám Margit. – Annyi anyag gyűlt össsze a falu lakóitól, hogy ki sem tudtuk mindet állítani. Akkor tapasztaltuk meg, hogy ez érdekli az embereket, ezt szívesen megnézik.

Például, előző két – gobelinképekből, illetve kézimunkákból (hagyományos hímzésekből, csallóközi motívumokkal díszített csipkékből) – rendezett kiállításunkra eljöttek nagymegyeri nyugdíjasok is, akik azzal távoztak, legközelebb szeretnének ők is kiállítani nálunk. És amit ígértek, teljesítették, szép munkákkal vannak most itt jelen.

Ábrahám Margit, aki Nagymegyeren hitoktató és kollégiumvezető, kiemeli az ugyancsak a csallóközi városban nevelőnő Nagy Krisztina munkáját, ő az, aki elsősorban megálmodja és szervezi ezeket a rendezvényeket is, többféle tevékenységi formában aktivizál mintegy húsztagú izsapi gyerekcsoportot, kézműves foglalkozásokat kezdeményez számukra, műsorokat készít velük.

Amikor erről a kiállításról kérdezem az elnökasszonyt, hogy döntöttek, meddig lesz nyitva, megvárja-e a húsvétot, válasza: három hétig tekinthető meg, ugyanis, akik hozták a tárlat anyagát, szeretnék is hazavinni az ünnepekre, viszont megígérték, hogy az érdeklődőket már most szívesen bevezetik például a hímes tojások készítésének rejtelmeibe.



(bodnár gy.)