HIV-fertőzött szlovákiai fószer molesztált egy kamaszlányt!

Eredetileg gyerekpornó előállításáért indult ellene nyomozás, aztán kiderült még ez is.

Egy 37 éves férfi Partizánskéban meztelen fotózásra keresett egy fiatal lányt. Noha ő ezt brigádmunkának hívta, ez tulajdonképpen gyerekpornó.

Erre még rátett egy lapáttal, amikor szexuálisan is molesztálni kezdte a lányt, akit próbált meggyőzni. Erre a lány az iskolában az egyik tanárához fordult, aki pedig szólt a rendőröknek.

A rendőrség letartóztatta a férfit, akinek az orvosi dokumentumaiból kiderült az is, hogy HIV-pozitív. Emiatt pedig még az is fenyegeti, hogy az emberi immunrendszer HIV-vírussal való veszélyeztetésével is meggyanúsítják.

Elena Antalová közölte, jelenleg arra várnak, hogy a szakemberek visszaigazolják, vajon az orális érintkezéssel átterjedhet-e a vírus másvalakire.

(TASR)