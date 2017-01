Hodosban bajnoki címre törnek, a feljutást azonban megfontolnák

A tanácskozás kezdetén Kohút István klubelnök üdvözölte Benovič Árpádot, a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség elnökét, Balódi Lászlót, Hodos polgármesterét, a klub játékosait, edzőit, tisztségviselőit és szurkolóit.

Kohút István jó érzéssel konstatálta, hogy a nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában a tabella második lépcsőfokán telelő alakulat a leggyakrabban gólokban bővelkedő közönségvonzó játékkal győzte le ellenfeleit, s a labdarúgó Szlovák Kupában is remekül helytállt. Érintette a tavaszi idényre való felkészülés legfontosabb állomásait. A szép számban megjelent szurkolók felkapták a fejüket, amikor a vezető tisztségviselő azt hangsúlyozta, hogy a kilenc pontos lemaradás ellenére sem lehet más a cél, mint a bajnoki cím begyűjtése!

Hodos polgármestere, Balódi László is nyomatékosította: szeretnének továbbra is látványos produkcióval kedveskedni a helybeli és környékbeli focirajongóknak, hiszen a színvonalas bajnokikra nem csupán a szomszédos falvakból, de Dunaszerdahelyről is érkeznek futballkedvelők. Mindannyiuk kényelmét szolgálják a folyamatos infrastrukturális fejlesztések az immár esti világítással is rendelkező épülő-szépülő areálban, melyet bizony sokan megcsodálnak. Kiemelte, a helybeli önkormányzat mindenben támogatja a hodosi labdarúgást, ugyancsak köszönettel tartoznak a további támogatóknak, szponzoroknak. Rendkívül fontosnak tartja az összefogást, az áldozatkész klubvezetők munkáját. Annak ellenére, hogy jelen pillanatban multikulturális kollektívaként funkcionálnak a kerületi focipalettán, a hodosi gépezet olajozottan működik. Érzése szerint azzal, hogy ukránok és kameruniak, európaiak és afrikaiak, valamint a környékbeliek vállvetve harcolnak egy kis csallóközi település sikereiért, új színfoltot vittek a dél-szlovákiai labdarúgásba.

Balódi László, Hodos polgármestere

Az érem másik oldala, hogy mostanság csak a cserepadig jutnak a hazaiak. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a diékok, az ifik nevelése terén is előbbre lépjünk, s mielőbb olyan szintre kerüljön nálunk az utánpótlás képzése, hogy néhány év elteltével már a mieink is egyenrangú partnerként funcionálhassanak a csapatban. Addig viszont sokat tanulhatnak a példaképektől, Gőgh Árpitól, Adiábától, Paľo Ďuricától” – tért ki a hátország képzésének fontosságára a faluvezető.

Sokak fejében minden bizonnyal még mindig élénken rezonálnak a tavaszi idényt érintő mondatai: Lelkes és népes szurkolótáborunk megérdemli, hogy júniusban újabb bajnoki címet ünnepeljük. Bajnoki diadal esetén a feljutást azonban mérlegeljük”.

(ái)