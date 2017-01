Hogyan tovább, magyar iskolák? - Vörös Péter dél-szlovákiai iskolákkal egyeztet

A múlt héten Füleken, csütrötökön pedig Tornalján beszélgettek a szlovákiai magyar iskolaügyet érintő legfontosabb kérdésekről. „Miután tavaly júniusban gyorsított eljárásban sikerült elérnünk, hogy a parlament eltörölte a kötelező diáklétszámokat a kisebbségi iskolákban, az iskoláinkat emiatt már nem fenyegeti veszély. Ez nagy megkönnyebbülést jelentett. Ősszel pedig elkezdődtek az egyeztetések egy stratégiai anyag, a Nemzeti Oktatási és Nevelési Program alapelveiről. Eközben a tárca módosítani készül az iskolák finanszírozásáról szóló törvényt is. Elindult a szlovák nyelvoktatás új módszertanának projektje is, amelyet mi kezdeményeztünk. Tehát van miről beszélgetnünk az érintettekkel.” – sorolta a találkozó témáit a parlament oktatási bizottságának tagja.

Vörös hozzátette, szeretnék tájékoztatni az igazgatókat, polgármestereket a készülő változásokról és kíváncsiak a véleményükre, javaslataikra arra vonatkozóan, hogyan képzelik el a jövőt. „Szeretném mindenki előtt világossá tenni: minden magyar iskolára szükség van. Az államnak biztosítania kell a pénzeszközöket ahhoz, hogy iskoláink megmaradjanak, hogy az önkormányzatok ne kényszerüljenek anyagi okok miatt bezárni intézményeinket, és hogy azokban minőségi oktatás folyjon. Ezt jelenti a fenntartható nemzetiségi iskolahálózat, amit immár a nemzeti program tézisei is tartalmaznak.”

A készülő Nemzeti Oktatási és Nevelési Programmal kapcsolatban Vörös Péter elmondta, számos egyeztetésen vannak túl. Örömmel nyugtázta, hogy a programot előkészítő szakmai csoport nyitott az új javaslatokra, kiegészítésekre és komolyan veszi a szakmai hozzászólásokat.

„Ezért is tartom fontosnak az olyan találkozókat is, mint például a Peter Krajňák államtitkár által kezdeményezett szerdai dunaszerdahelyi egyeztetés. Kívánatos lenne, ha a résztvevők ott, a helyszínen mondanák el a bírálatukat a szakértőknek, és ennél már csak az lenne a jobb, ha konkrét javaslatokkal is előállnának” - tette hozzá a képviselő, aki maga is felszólalt Dunaszerdahelyen, ahol elmondta, a Híd célja, hogy a nemzeti program, és ebből kiindulva a közoktatási törvény rögzítse a nemzetiségi iskola, a nemzetiségi oktatás fogalmát.

„Mindaddig ugyanis, amíg ez a törvény szövegében nem szerepel, hiányzik iskoláink önálló státusza, és így sajátos igényeinket sem tudjuk megfelelőképpen érvényesíteni. Úgy látom, most lehetőség nyílik arra, hogy ezt megvalósítsuk, ha bátran és okosan érvelünk.” A következő szakmai egyeztetésre a magyar iskolák képviselőivel a közeljövőben Rimaszombatban kerül sor.

(h/para)