Hol lesz ingyenes a kórházi parkolás?

Ez a gyógyintézet az Érsekújvári Egyetemi Kórház és Rendelőintézet. A régió többi intézete (a dunaszerdahelyi, a komáromi, a galántai és a lévai) mind magánkézben, illetve megyei irányítás alatt vannak. A minisztérium vezetője a hét elején azt nyilatkozta, hogy a minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók parkolóit még idén ingyenessé kell tenni. A tárca honlapján a környékbeliek közül csak ez az újvári szakrendelő szerepel az „állami“ listán, a többi kórház nem a minisztérium illetékességébe tartozik.

Konkrétan a galántai és a dunaszerdahelyi kórház a Svet Zdravia tulajdonában van, amihez a tárcának nincs sok köze. Ez a társaság a Penta pénzügyi csoporthoz tartozik, amelyik országszerte 14 kórházat üzemeltet.

A komáromi gyógyintézetet az AGEL SK a.s. irányítja. A magát Közép-Európa legsikeresebb egészségügyi szolgáltatójaként hirdető társaság 2006-tól működik Szlovákiában és nyolc itteni kórházat üzemeltet. A lévai intézmény a minisztériumtól 2003-ban átkerült a Nyitrai megye illetékességébe.

Tomáš Drucker jelezte, hogy a tárcája hatáskörébe tartozó érintett kórházak számára már készül a miniszteri utasítás, hogy júliusig tegyék lehetővé az ingyenes parkolást ott, ahol a parkolási rendszerbe nem vontak be külsős céget. Decemberig meg azon kórházak helyzetét is meg kell oldani, amelyek a parkolási rendszerbe más partnert is bevonzottak.

Az új elképzelés szerint a kórházak parkolóinak 70 százaléka a páciensek számára lenne fenntartva, a maradék 30 pedig az alkalmazottak számára. Arról még nem döntött a tárca, négy vagy öt órányi parkolás lenne ingyenes az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozó kórházaknál.

(sárp)